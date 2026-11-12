ABD Savunma Bakanı Hegseth'in anıttaki kahkahaları yarıda kesildi! Nöbetçi asker böyle azarladı

ABD'de Gaziler Günü kapsamında Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret eden Savunma Bakanı Pete Hegseth ve beraberindeki üst düzey heyet, Meçhul Asker Anıtı önünde yüksek sesle gülüp sohbet edince görevli asker tarafından yüksek sesle azarlandı. O anlar kameralara yansırken, yaşananlar ABD basını ve sosyal medyada gündem oldu.

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ABD'de Gaziler Günü kapsamında Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninin ardından yaşananlar gündem oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve beraberindeki heyet, Meçhul Asker Anıtı önünde fotoğraf çektirdikten sonra yüksek sesle gülüp konuşunca görevli asker tarafından sert bir şekilde uyarıldı.

ABD Savunma Bakanı Hegsethin anıttaki kahkahaları yarıda kesildi! Nöbetçi asker böyle azarladı

NÖBETÇİ ASKER BÖYLE AZARLADI

Gruptan yükselen kahkahaların hemen ardından nöbetçi askerin, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını koruyacaktır." şeklinde yüksek sesle yaptığı uyarı kameralara yansıdı.

ABD Savunma Bakanı Hegsethin anıttaki kahkahaları yarıda kesildi! Nöbetçi asker böyle azarladı

Sosyal medyada söz konusu olayla ilgili Hegseth ve beraberindekilere tepki gösteren birçok kullanıcı, askeri bir anıtın yanında herkesin daha saygılı olması gerektiği yönünde görüşlerini paylaştı.

ABD Savunma Bakanı Hegsethin anıttaki kahkahaları yarıda kesildi! Nöbetçi asker böyle azarladı

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Pentagon'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Savunma Bakanlığı baş sözcüsü Sean Parnell, askerin tepkisini haklı bularak, "Bakan ve tüm departmanımız, askerlerimizin fedakarlıklarına her zaman saygı duymuştur. Bu kutsal günü anarken, bir askerimiz doğru ve saygılı bir şekilde herkese protokolü ve edebi hatırlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok kez tıklanarak gündeme oturdu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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