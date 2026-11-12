ABD'deki ara seçimlerde Michigan'dan Senatoya seçilen Müslüman Demokrat aday Abdul el-Sayed, bu göreve gelen ilk Müslüman oldu. Senatörlük yeminini Kur'an-ı Kerim üzerine yapacağını açıklayan Sayed, bunu gerçekleştirmesi durumunda ABD'de bir ilke imza atacak.

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ABD'deki ara seçimlerde Michigan eyaletinde, Mısır asıllı Müslüman aday Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'a üstünlük sağlayarak ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu.

Ulusal Kamu Radyosu'nda (NPR) yayımlanan bir programa konuk olan Demokrat Partili Sayed, ara seçimlerin ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD senatosunda bir ilk! Müslüman senatör Kur'an üzerine yemin edecek

KUR'AN-I KERİM ÜZERİNE YEMİN EDEN İLK SENATÖR OLACAK

Sayed, senatörlük yeminine dair "Kur'an üzerine yemin edeceğim. Thomas Jefferson'a ait bir Kur'an nüshası vardı. Keith Ellison Kongre'de yemin ederken bu Kur'an üzerine yemin etti. Michigan Üniversitesi'nde de ilk Kur'an nüshasının bulunduğu belirtiliyor. Çok eski ve tercih bu olabilir." ifadesini kullandı.

Sayed'in bunu gerçekleştirmesi halinde ABD Senatosunda Kur'an-ı Kerim'in kullanıldığı ilk yemin töreni yaşanacak.

ABD senatosunda bir ilk! Müslüman senatör Kur'an üzerine yemin edecek

"TRUMP ZEKİYMİŞ GİBİ DAVRANMAYACAĞIM"

Sayed, ara seçimlerden önce Demokratlar kazanırsa "her şeyi veto edeceğini" söyleyen Başkan Trump'a tepki gösterdi.

Seçim döneminde vadettiği sağlık yasası konusunda Trump'a meydan okuyan Sayed, Demokratların sağlık yasasını Kongre'den geçirmesi ve Trump'ın bunu veto etmesi durumunda, partisinin halk için çalışmak istediğini göstermiş olacağını savundu.

ABD senatosunda bir ilk! Müslüman senatör Kur'an üzerine yemin edecek

Sayed, Trump'ın ciddi olmaya ve Amerikan halkı için bir şeyler yapmaya başlamak istemesi halinde bu durumun "harika" olacağını vurgulayarak "Bu arada ben, bu adam bir şekilde zekiymiş gibi davranmayacağım. Bu adamın bir stratejisi varmış ya da bir şekilde parlakmış gibi de göstermeyeceğim." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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