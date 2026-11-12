Türkiye, COP31 kapsamında enerji ve ekonomi alanında milyarlarca dolarlık işbirliklerine imza attı. Dünya liderlerini bir araya getiren zirvede, Çin ile yaklaşık 15 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı için mutabakata varılırken Kanada ile yeni nükleer santral projesinde fizibilite sürecine geçildi. Ayrıca kalkınma bankalarıyla 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşması yapıldı.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), önemli yatırım ve işbirliği anlaşmalarına sahne oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı imza törenlerinde yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve ekonomik kalkınma alanlarında yeni adımlar atıldı.

ÇİN İLE 15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ANLAŞMASI

Türkiye ile Çin arasında yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla toplam 7 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulmasının, yeni enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesinin ve 4 bin megavatlık elektrik iletim altyapısının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Türkiye'den COP31'de milyar dolarlık yatırım hamlesi: Yenilenebilir enerji ve nükleerde yeni dönem

RÜZGAR TÜRBİNİ EKİPMANLARININ TÜRKİYE’DE ÜRETİLMESİ GÜNDEMDE

Bayraktar, işbirliğinin yalnızca yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayacağını, teknoloji transferi yoluyla yerli sanayinin gelişmesine de katkı sağlayacağını belirtti. Anlaşma kapsamında rüzgar türbini ekipmanlarının Türkiye'de üretilmesi de hedefleniyor.

KANADA İLE NÜKLEER ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki çalışmalarında da yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli AtkinsRealis'in iştiraki Candu Energy Inc. arasında CANDU reaktör teknolojisine yönelik fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzalandı.

Türkiye'den COP31'de milyar dolarlık yatırım hamlesi: Yenilenebilir enerji ve nükleerde yeni dönem

Anlaşmayla Türkiye'de kurulması değerlendirilen yeni nükleer santral için kapsamlı çalışmalar yürütülecek. Bu çerçevede muhtemel santral sahası, reaktör teknolojisinin Türkiye'ye uyarlanması, işletme süreçleri, finansman ve maliyet seçenekleri incelenecek. Ayrıca yerli sanayinin projeye katılımı ve nitelikli personel yetiştirilmesi için planlamalar yapılacak. Çalışmaların, muhtemel yatırım kararına temel oluşturması amaçlanıyor.

Türkiye'den COP31'de milyar dolarlık yatırım hamlesi: Yenilenebilir enerji ve nükleerde yeni dönem

TÜRKİYE İLE KALKINMA BANKALARI ARASINDA 5,1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

COP31 kapsamında ekonomi alanında da önemli bir finansman anlaşmasına imza atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası arasında toplam 5,1 milyar dolarlık anlaşma yapıldı.

Türkiye'den COP31'de milyar dolarlık yatırım hamlesi: Yenilenebilir enerji ve nükleerde yeni dönem

İmza töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2023 yılından bu yana kalkınma ortaklarından yaklaşık 50 milyar dolarlık dış finansman sağladığını belirtti. Bu kaynağın deprem bölgesinin yeniden inşası, demir yolu ve yenilenebilir enerji projeleri, sanayide karbonsuzlaşma, depreme dayanıklı hastaneler ile ihracatçı ve KOBİ'lerin desteklenmesinde kullanıldığını aktardı.

Şimşek, anlaşmalara ilişkin değerlendirmesinde, "Sadece anlaşma imzalamakla kalmıyoruz, daha yeşil ve dayanıklı bir ekonomi inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den COP31'de milyar dolarlık yatırım hamlesi: Yenilenebilir enerji ve nükleerde yeni dönem

Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ise Türkiye ile yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, kurumun Türkiye'deki toplam portföyünün 32 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Böylece COP31 kapsamında enerji yatırımlarından nükleer teknolojiye ve kalkınma finansmanına uzanan milyarlarca dolarlık yeni işbirliklerinin önü açıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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