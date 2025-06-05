ABD, Suriye’deki askeri varlığını azaltıyor: Üsler kapatıldı, Yeni merkez Şeddadi

ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/YPG işgalindeki bölgelerdeki askeri varlığını önemli ölçüde azaltarak üslerini yeniden yapılandırıyor. Kritik üsler boşaltılırken yeni merkez üssün Şeddadi olacağı belirtildi.

ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Deyrizor ve Haseke illerindeki bazı üslerini kapatarak bölgedeki askeri mevcudiyetini azaltma kararı aldı. Üslerin boşaltılmasıyla birlikte ABD’nin sahadaki askeri stratejisinde önemli değişikliğe gidildi.

BEŞ ÜS KAPANDI, ASKERLER IRAK'A ÇEKİLDİ

Deyrizor ve Haseke’de bulunan Koniko Gaz Sahası üssü ile Cafra, İstirahat Vezir, Himo ve Tel Beyder’deki toplam beş üs kapatıldı. Bu bölgelerdeki Amerikan askerleri ve ekipmanları, Irak’a sınır hattındaki el-Velid Kapısı üzerinden çekildi.

Kapanan üslerin ardından ABD’nin bölgede yalnızca üç ana üssü kaldı: Ömer Petrol Sahası, Şeddadi ve Kasrek.

ŞEDDADİ YENİ MERKEZ ÜS OLUYOR

ABD ordusu, bölgede kalan unsurlarını Şeddadi üssünde toplamaya başladı. Fransız askerlerinin de PKK/YPG unsurlarına askeri eğitim verdiği bu üs, artık sahadaki en büyük Amerikan varlığına ev sahipliği yapıyor. Şeddadi’den Irak’a asker ve ekipman sevkiyatı ise halen devam ediyor.

İNGİLİZ VE FRANSIZ ASKERLERİ KASREK'TE

ABD ordusu, Şeddadi dışında kalan unsurların bir kısmını da Haseke’deki Kasrek üssüne aktardı. Bu noktada İngiliz ve Fransız askerlerinin de bulunduğu bilgisi paylaşılırken, ABD ordusu burada büyük bir sahra hastanesi inşa etmeye başladı.

7 KONUŞLANMA NOKTASI DA BOŞALTILDI

Ana üslerin dışında muhtelif faaliyetler için kullanılan 14 noktadan 7’si de boşaltıldı. Bunlar arasında Şeddadi’deki insani yardım ofisi, Robarya ve Tel Beyder’deki sağlık birimleri, Avde Petrol Sahası, Sabahulhayır köyündeki ikmal noktası ile Tel Temir ve Life Stone eğitim kampları yer alıyor.

ABD’nin, Suriye'deki diğer bazı üs ve noktalarındaki varlığını da azalttığı ve bu çerçevede yeniden yapılandırma sürecini sürdürdüğü kaydedildi.

ÖMER ÜSSÜNDEN KONİKO'YA DEVRİYELER

Amerikan ordusu, pilotlar ve üst düzey askeri personelin bulunduğu Ömer Petrol Sahası’ndaki üsten, boşaltılan Koniko Gaz Sahası’na günlük devriyeler düzenlemeye devam ediyor.

'8 ÜS 3'E DÜŞTÜ, NİHAİ HEDEF 1 ÜS'

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "DEAŞ’la mücadele görevimizin %99’unu tamamladık. Suriye’deki 8 üssü 3’e düşürdük. Nihai hedefimiz bu sayıyı 1'e indirmek." ifadelerini kullanmıştı.

2014'TEN BU YANA SURİYE'DE

ABD ordusu, 2014 yılından bu yana "Doğal Kararlılık Operasyonu" (OIR) kapsamında Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yaparak sahada faaliyet gösteriyor.