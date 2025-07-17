Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD, Suriye'deki İsrail saldırılarını desteklediği iddialarını reddetti

ABD, Suriye'deki İsrail saldırılarını desteklediği iddialarını reddetti

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
ABD, Suriye&#039;deki İsrail saldırılarını desteklediği iddialarını reddetti
ABD, Suriye, İsrail, Saldırılar, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Suriye'deki İsrail'in son saldırılarını desteklemediğini bildirdi.

ABD, müttefiki İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara karşı çıktığını açıkladı. Bu açıklama, Washington'ın şiddete son verilmesi için bir anlaşmaya aracılık etmesinin bir gün sonrasında yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail'in son saldırılarını desteklemedi" dedi.

Bruce "Mevcut krizi ele almak ve iki egemen devlet arasında kalıcı bir anlaşmaya varmak için İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik temaslarda bulunuyoruz" dedi.

Sözcü, ABD'nin İsrail'e yönelik hoşnutsuzluğunu dile getirip getirmediği ya da Suriye'ye yönelik gelecekteki saldırılara karşı çıkıp çıkmayacağı konusunda bilgi vermeyi reddetti.

RUBIO'DAN 'ENDİŞELİYİZ' MESAJI 

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Şam'daki savunma bakanlığına yönelik saldırı da dahil olmak üzere İsrail saldırıları konusunda sorulan soruya endişelerini dile getirdi.

Daha sonra İsrail saldırılarına doğrudan değinmeyen ancak şiddete ilişkin daha geniş endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı.

İsrail, Dürzi toplumu arasında çıkan mezhep çatışmalarının ardından olaya müdahale ettiğini açıkladı.

İsrail, Şam yönetiminin aralık ayında Beşar Esad'ı devirmesinden bu yana Suriye'ye defalarca saldırı düzenliyor.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek, Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara yönetiminde Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını söyledi.

Kaynak: AFP

Galatasaray'a Real Madrid'den sürpriz öneri! Dani Ceballos gündemdeAnkara’da bir binada yangın daha! En üst kat cayır cayır yandı, 1 kişi dumandan etkilendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'a kronik venöz yetmezlik teşhisi konuldu! Beyaz Saray hastalığını açıkladı - DünyaTrump'a kronik hastalık teşhisi konuldu!Suriye'de çatışmalar yeniden başladı - DünyaSuriye'de çatışmalar yeniden başladıTrump'tan Netanyahu'ya Gazze'deki tarihi kiliseye saldırı tepkisi - DünyaTrump'tan tarihi kilsieye saldırıya tepkiEurofighter Typhoon için Almanya'dan yeşil ışık! Merz, "iyi bir karara doğru ilerliyoruz" diyerek duyurdu - DünyaEurofighter Typhoon için Almanya'dan yeşil ışık!Suudi Arabistan'dan Suriye açıklaması: 10 Arap ülkesi ve Türkiye destekliyor - DünyaOrtak Suriye açıklaması: 10 ülke ve Türkiye destekliyorİkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! Avrupa'nın devleri anlaştı - Dünyaİkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! Avrupa'nın devleri anlaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...