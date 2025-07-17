ABD, Suriye'deki İsrail saldırılarını desteklediği iddialarını reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Suriye'deki İsrail'in son saldırılarını desteklemediğini bildirdi.

ABD, müttefiki İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara karşı çıktığını açıkladı. Bu açıklama, Washington'ın şiddete son verilmesi için bir anlaşmaya aracılık etmesinin bir gün sonrasında yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail'in son saldırılarını desteklemedi" dedi.

Bruce "Mevcut krizi ele almak ve iki egemen devlet arasında kalıcı bir anlaşmaya varmak için İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik temaslarda bulunuyoruz" dedi.

Sözcü, ABD'nin İsrail'e yönelik hoşnutsuzluğunu dile getirip getirmediği ya da Suriye'ye yönelik gelecekteki saldırılara karşı çıkıp çıkmayacağı konusunda bilgi vermeyi reddetti.

RUBIO'DAN 'ENDİŞELİYİZ' MESAJI

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Şam'daki savunma bakanlığına yönelik saldırı da dahil olmak üzere İsrail saldırıları konusunda sorulan soruya endişelerini dile getirdi.

Daha sonra İsrail saldırılarına doğrudan değinmeyen ancak şiddete ilişkin daha geniş endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı.

İsrail, Dürzi toplumu arasında çıkan mezhep çatışmalarının ardından olaya müdahale ettiğini açıkladı.

İsrail, Şam yönetiminin aralık ayında Beşar Esad'ı devirmesinden bu yana Suriye'ye defalarca saldırı düzenliyor.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek, Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara yönetiminde Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını söyledi.