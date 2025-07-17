Tel Aviv basınından çarpıcı iddia: Netanyahu, Türkiye için yeni hamleye hazırlanıyor!

Ynet'te yayımlanan analizde, Türkiye’nin bölgedeki etkisinin hızla arttığına dikkat çekilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Ankara’ya karşı stratejik bir karşı hamleye hazırlandığı öne sürüldü. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in danışmanı Jonathan Adiri imzalı yazıda, “soğuk savaş başladı” ifadesiyle İsrail’in artık pasif kalamayacağı, Türkiye'nin ise sadece etkileyen değil, "dikte eden" bir aktöre dönüştüğü vurgulandı.

İsrail’in önde gelen medya kuruluşlarından Ynet, Türkiye’nin yükselen bölgesel etkisini mercek altına aldı.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in danışmanı Jonathan Adiri, kaleme aldığı analizde, Ankara'nın askeri baskıdan çok diplomatik manevralarla Ortadoğu’nun yeni düzenini şekillendirdiği vurgulandı.

Yazıda ''Türkiye'nin "sessiz ama stratejik" bir yükseliş yaşadığını ve İsrail'in ise bu dönüşüm karşısında savunmada kaldığını belirtildi.

Adiri yazısında, "Türkiye sadece uygunluk değil, artık liderlik arayışında" ifadesine yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara, Orta Doğu'daki güvenlik denkleminde belirleyici bir aktöre dönüştü"

"İSRAİL BASKI UYGULARKEN, TÜRKİYE ALAN KAZANDI"

Yazıya göre İsrail’in yıllardır Hizbullah, İran ve Esad rejimine karşı yürüttüğü operasyonlar, farkında olmadan Türkiye'nin önünü açtı.

Adiri, "İsrail kapıları sadece Türkiye'nin elini kolunu sallayarak geçmesi için açtı" değerlendirmesinde bulundu.

Adiri ayrıca, Türkiye'nin Gazze'deki konumunu ve Filistin meselesine yaklaşımını da hatırlatarak, "Ankara etkilemiyor, dikte ediyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ-OSMANLI VİZYONU ARTIK SAHADA"

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, savunma sanayisi, diplomatik açılımları ve NATO-Rusya dengesindeki rolüyle bölgesel gücünü artırdığına dikkat çekildi.

Libya’dan Doğu Akdeniz’e, Suriye’den Kafkaslar’a kadar etkili olan bu dış politika vizyonunun, "ideolojik değil, jeopolitik" olduğu belirtildi.

Ynet yazarı, "Bu 85 milyonu aşkın genç ve kalabalık bir ulus tarafından desteklenen tam teşekküllü bir jeopolitik girişimdir" ifadesiyle Türkiye’nin bölgesel iddiasını ortaya koydu.

"Türkiye, bölgede yeni güvenlik mimarisi kuruyor"

Ayrıca yazıda dikkat çeken bir diğer bölümde, Türkiye'nin artık yalnızca komşu değil, "alternatif" bir güç olarak görüldüğü görüşü ele alındı.

Adiri, "Orta Doğu’nun jeopolitik grameri artık Ankara’nın lehçesiyle konuşuluyor" yorumunu yaptı.

"İSRAİL TETİKTE"

Analizde, Türkiye’nin bölgedeki diplomatik ağı genişletmesinin, İsrail’in mevcut stratejisini sorgulamasına yol açtığı kaydedildi. Adiri, İsrail’in yeni dönemde klasik askeri caydırıcılık yerine diplomatik karşı hamlelerle ilerlemesi gerektiğini ileri sürdü.

"Riskler artık teorik değil. Soğuk savaş başladı, hatları sessiz ama açık" cümlesiyle yazısını sonlandıran Adiri, Türkiye'nin yükselişini İsrail açısından potansiyel bir meydan okuma olarak tanımladı.

''YENİ HAMLE' NE OLABİLİR?

Ynet’te yer alan analizde, Netanyahu yönetiminin Türkiye’ye karşı doğrudan yüzleşme değil, çok boyutlu caydırıcılık politikası izleyeceği ima edildi. Adiri şu ifadeleri kullandı: