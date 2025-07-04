"Türkiye, İsrail ile 393,7 milyonluk ihracat yaptı" denmişti! DMM'den sert yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin İsrail’e 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptığı iddiasını yalanlayarak, 2 Mayıs 2024’ten bu yana İsrail ile tüm ticaretin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, bu tür iddiaların devlet kurumlarını itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir dezenformasyon kampanyası olduğu vurgulandı.

Bazı basın yayın organlarında, Türkiye'nin İsrail'e yönelik sözde gerçekleştirdiği iddialara yönelik haberler yer almıştı.

DMM'den, "Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"DEVLETİMİZİN RESMİ KURUMLARINI İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASIDIR"

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan, 'Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı' iddiası tümüyle yalan ve dezenformasyon ürünüdür. Bu kasıtlı çarpıtma, kamuoyunu manipüle etme ve devletimizin resmi kurumlarını itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin, 2 Mayıs 2024'te aldığı kararla, İsrail ile arasındaki bütün ürün gruplarındaki ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini hem gümrüklerde hem de serbest bölgelerde istisnasız bir şekilde durdurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: