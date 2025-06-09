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ABD üssünde patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Dış Haberler
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ABD üssünde patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Japonya’nın Okinawa Eyaleti’ndeki ABD’ye ait Kadena Hava Üssü’nde meydana gelen patlama, bölgede büyük endişeye neden oldu. Patlamanın nedeni ve hasarın boyutu henüz netlik kazanmazken, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Japonya’nın Okinawa eyaletinde bulunan ABD Kadena Hava Üssü’nde meydana gelen şiddetli patlama, bölgede alarm durumuna geçilmesine neden oldu. 

Patlamai mühimmatların geçici olarak depolandığı bir tesiste yaşandı

İlk belirlemelere göre olayda en az 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumuna dair detaylar henüz açıklanmazken, üs çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Patlamanın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Japon kamu yayıncısı NHK, söz konusu deponun Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tarafından geçici olarak kullanılan bir alan olduğunu aktardı. Patlamanın nedeni henüz netleşmedi. Hem Japonya hem de ABD'li yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyorr...

Kaynak: Dış Haberler
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