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Japonya'daki Amerikan üssünde patlama! Saldırı mı ihmal mi?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Japonya&#039;daki Amerikan üssünde patlama! Saldırı mı ihmal mi?
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'nın Okinava Adası'ndaki bir Amerikan üssünde, Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait mühimmat deposunda bomba tasfiye işlemi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 4 Japon askeri hafif yaralanırken, çevredeki yerleşim yerlerinde tahliye gerekmediği bildirildi.

Japonya'da bulunan bir Amerikan üssünde feci bir olay yaşandı.

Kyodo'nun haberine göre, üssün Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Japonya'daki Amerikan üssünde patlama! Saldırı mı ihmal mi? - 1. Resim

4 KİŞİ YARALANDI

Bomba tasfiye işlemi sırasında gerçekleşen patlamada, 4 Japon askeri hafif yaralandı.

Japonya'daki Amerikan üssünde patlama! Saldırı mı ihmal mi? - 2. Resim

Yerel basındaki haberlere göre ise patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine ilişkin herhangi bir tahliye duyurusu yapılmadı.

Japonya'daki Amerikan üssünde patlama! Saldırı mı ihmal mi? - 3. Resim

ABD'DEKİ ASKERİ VARLIĞA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

ABD ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinava Adası, Japonya'nın 1952'de yeniden bağımsızlığını kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya iade edilmişti.

Ada, halen ABD'nin Japonya'daki askeri varlığının büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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