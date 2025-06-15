ABD üssüne SİHA saldırısı! Trump uyardı! "Ordumuzun gücünü göreceksiniz'"

ABD üssüne SİHA saldırısı düzenlendi. Irak’taki Ayn el-Esad hava üssüne üç insansız hava aracı fırlatıldı. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Ordumuzun gücünü ve kudretini daha önce hiç görülmemiş seviyede üzerinize gelecektir" diyerek İran’a açık uyarıda bulundu.

ABD’li yetkililer, İsrail-İran geriliminin ardından Irak’taki Ayn el‑Esad üssüne üç SİHA fırlatıldığını doğruladı. Üsse yönelen İHA'lar düşürülürken, Trump İran’a rest çekti: “ABD ordusunun tüm gücü üzerinize gelecektir.”

FÜZELER DÜŞTÜ, İSİMLER GİZLİ TUTULDU

Ynet'e komuşan iki ABD askeri yetkilisi, Ayn el-Esad üssüne üç insansız hava aracının fırlatıldığını ve sistemler tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TRUMP'TAN NET UYARI

ABD Başkan Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD bu gece yapılan saldırıyla ilgisi yok” dedi ve ekledi:

“İran üslerimizi hedef alırsa, ABD ordusunun tüm gücü ve kudreti üzerinize gelecektir.” Ayrıca İsrail–İran arasında “kolayca anlaşma” sağlanabileceğini savundu.

TRUMP'IN MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Trump mesajında ayrıca, “Bu kanlı çatışmayı sonlandırmak için anlaşma yapılabilir” ifadesini yineledi. Ancak saldırının ardından ABD yönetimi İran’a yönelik misilleme riskini ima eden güçlü bir rest çekti.

Bazı Iraklı milis gruplar, son dönemde Bağdat ile silahsızlanma konusunda görüşmeler yürütüyor olsa da, Ayn el‑Esad saldırısını henüz üstlenen olmadı. 50.000 kadar milisin oluşturduğu bu koalisyonun İsrail ve ABD üslerine yönelik uzun menzilli saldırı kabiliyetine sahip olduğu biliniyor.