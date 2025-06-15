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Haberler > Dünya > ABD, İran'a yönelik saldırılara katılacak mı? Beyaz Saray'dan net açıklama

ABD, İran'a yönelik saldırılara katılacak mı? Beyaz Saray'dan net açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD, İran&#039;a yönelik saldırılara katılacak mı? Beyaz Saray&#039;dan net açıklama
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye ilettiği 'İran'a karşı savaşta bize katılın' talebi Donald Trump yönetimi tarafından reddedildi. ABD'li bir yetkili, Tel Aviv'e cevap olarak Washington yönetiminin şu anda böyle bir hamleyi düşünmediğini iletti.

ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a karşı yürütülen savaşa katılma talebini reddetti.

ABD, İran'a yönelik saldırılara katılacak mı? Beyaz Saray'dan net açıklama - 1. Resim

İSRAİL ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İsrail, Trump yönetimini İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için savaşa katılmaya çağırdı.

ABD, İran'a yönelik saldırılara katılacak mı? Beyaz Saray'dan net açıklama - 2. Resim

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA RET 

Axios'ta yer alan habere göre; ABD'li yetkili, Trump yönetiminin şu anda böyle bir hamleyi düşünmediğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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