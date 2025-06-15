ABD, İran'a yönelik saldırılara katılacak mı? Beyaz Saray'dan net açıklama
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye ilettiği 'İran'a karşı savaşta bize katılın' talebi Donald Trump yönetimi tarafından reddedildi. ABD'li bir yetkili, Tel Aviv'e cevap olarak Washington yönetiminin şu anda böyle bir hamleyi düşünmediğini iletti.
ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a karşı yürütülen savaşa katılma talebini reddetti.
İSRAİL ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
İsrail, Trump yönetimini İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için savaşa katılmaya çağırdı.
TRUMP'TAN NETANYAHU'YA RET
Axios'ta yer alan habere göre; ABD'li yetkili, Trump yönetiminin şu anda böyle bir hamleyi düşünmediğini ifade etti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru