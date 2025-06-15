ABD, İran'a yönelik saldırılara katılacak mı? Beyaz Saray'dan net açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2025 02:01 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 02:13 - Güncelleme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye ilettiği 'İran'a karşı savaşta bize katılın' talebi Donald Trump yönetimi tarafından reddedildi. ABD'li bir yetkili, Tel Aviv'e cevap olarak Washington yönetiminin şu anda böyle bir hamleyi düşünmediğini iletti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru