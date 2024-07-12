ABD ve Rusya'dan Ukrayna savaşı hakkında kritik görüşme

ABD, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle diplomasi trafiğine devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un bu sabah telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında iki bakanın görüşmesi hakkında bilgi verdi.

SAVAŞTA İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Singh, Austin'in, Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı sırasında iletişim hatlarını sürdürmenin önemini vurguladığını" aktardı.

Görüşmenin Rusya tarafının girişimi ile yapıldığını belirten Singh, iki savunma bakanının yaptığı konuşma hakkında detayların daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Austin ile Belousov en son 25 Haziran'da telefonda görüşmüştü.