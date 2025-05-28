ABD'de silahlı saldırgan alışveriş merkezinde dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Connecticut eyaletindeki Waterbury şehrinde bulunan Brass Mill Center alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis, Salı günü öğleden sonra gerçekleşen olayda beş kişinin silahla yaralandığını açıkladı.

ABD bir kez daha silahlı saldırı şokuyla sarsıldı! Connecticut eyaletinin Waterbury kentinde bulunan Brass Mill Center alışveriş merkezi, Salı günü öğleden sonra dehşet dolu anlara sahne oldu. Kalabalık saatlerde açılan ateş sonucu beş kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.

KURBANLAR ARASINDA KÜÇÜK BİR KIZ DA VAR

Yetkililer, olayın alışveriş merkezinde çıkan bir tartışmanın büyümesiyle gerçekleştiğini belirtti. Waterbury Polis Şefi, “Bunun rastgele bir şiddet eylemi olduğuna inanmıyoruz” diyerek olayın planlı olmadığını söyledi. Görgü tanıkları, kurbanlardan birinin küçük bir kız çocuğu olduğunu ve ciddi şekilde kan kaybettiğini aktardı.

Görgü tanığı Jayvon Turner, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"JCPenney'de birini bulmaya çalışıyorlardı, dört kişi vurulmuştu. Sonra küçük bir kızın vurulduğunu gördüm, çok fazla kan kaybediyordu. Herkese oradan çıkmalarını söylemeye çalıştım. Gerçekten çok duygusal ve çılgıncaydı."

SİLAH BULUNDU, ŞÜPHELİ KAÇAK

Polis, olay yerinde bir ateşli silah bulduklarını ancak bunun saldırıda kullanılan silah olup olmadığını henüz doğrulamadıklarını belirtti. Şüpheli ise halen kaçak durumda. Bölge halkından alışveriş merkezinden uzak durmaları istendi.