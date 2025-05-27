ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Philadelphia kentindeki Fairmount Parkı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

ABD’nin Philadelphia kentinde Anma Günü kutlamaları büyük bir trajediyle sona erdi. Fairmount Parkı’nda gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, üçü çocuk olmak üzere toplam dokuz kişi yaralandı. Polis, saldırgan ya da saldırganların henüz yakalanmadığını açıkladı.

SİLAH SESLERİ ANİDEN PATLADI

Olay, Pazartesi gecesi saat 22.27 civarında Lemon Hill Drive ile Poplar Drive yakınlarında meydana geldi.

Philadelphia Polis Komiseri Kevin Bethel, olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulunduğunu, birden fazla silahın kullanılmış olabileceğini söyledi. "Çok sayıda atış yapıldı. Olay yeri şu anda titizlikle inceleniyor" dedi.

KURBANLARIN KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Saldırıda hayatını kaybedenlerin bir erkek ve bir kadın olduğu belirtildi. Yaralanan dokuz kişi arasında 15 ile 17 yaşları arasında üç gencin bulunduğu açıklandı. Tüm kurbanlar hastaneye kaldırıldı; bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR KAYIP, PANİK BÜYÜK

Philadelphia polisi, olayla ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını ve saldırıya karıştığı düşünülen kişilere ait herhangi bir silaha ulaşılamadığını belirtti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı delil arama ve iz sürme çalışması başlattı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, yetkililer halktan görgü tanıklarının ya da elinde görüntü bulunanların polise başvurmalarını istedi.

KURŞUNLAR YAĞDI

Fairmount Parkı, olay günü boyunca Anma Günü nedeniyle kutlamalara sahne olmuş, park aileler ve çocuklarla dolup taşmıştı. Gece saatlerinde başlayan silahlı saldırı, kutlamaları kana buladı.

Olay sonrası bölge tamamen güvenlik çemberine alındı. Chopper 6 tarafından çekilen görüntülerde, olay yerinde çok sayıda polis aracının bulunduğu ve soruşturma ekiplerinin çalışmalara devam ettiği görüldü.