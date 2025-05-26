"Trump’ı şimdi öldürüyoruz" diyerek molotofla saldırıya kalkıştı!

ABD'de Colorado doğumlu 28 yaşındaki Joseph Neumeyer, sosyal medyada "Trump’ı şimdi öldürüyoruz" ve "Amerika’ya ölüm" gibi mesajlar paylaştıktan sadece saatler sonra, yanında molotof kokteylleriyle bir ABD elçilik ofisine saldırı girişiminde bulundu

ABD'li savcılar, Colorado doğumlu 28 yaşındaki J. Neumeyer'in yurt dışında bulunan bir ABD diplomatik temsilciliğine molotof kokteylleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu ve sosyal medya üzerinden Başkan Donald Trump ile Elon Musk'ı öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Neumeyer, "Amerika'ya ölüm", "Batıya lanet olsun" ve "Trump ile Musk'ı şimdi öldürüyoruz" gibi ifadeler içeren paylaşımlar yaptıktan sonra el yapımı patlayıcılarla donatılmış bir sırt çantasıyla elçilik ofisine yöneldi. Güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek durdurulan Neumeyer, saldırıyı gerçekleştiremeden yakalandı.

Sırt çantasında üç adet molotof kokteyli bulunduğu belirtilen Neumeyer'in, güvenlik görevlisine tükürdüğü ve olay yerinden kaçmaya çalıştığı da iddialar arasında yer aldı. Şüpheli, daha sonra beş blok ötede kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı.

TRUMP VE MUSK HEDEFTEYDİ

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, Neumeyer’in yalnızca diplomatik misyonları değil, aynı zamanda ülkenin önde gelen siyasi ve iş dünyası figürlerini de doğrudan hedef aldığını paylaştı. Neumeyer’in sosyal medya hesaplarında "Trump'ın istifa etmek için birkaç saati var ya da kesin ölüm" ifadelerine rastlandığı bildirildi.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

ABD-Almanya çifte vatandaşı olduğu bildirilen Neumeyer, ülkeye geri getirildikten sonra New York’un Brooklyn bölgesinde mahkemeye çıkarıldı. ABD mülküne zarar vermek amacıyla patlayıcı kullanmakla suçlanan sanık, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

FBI yetkilileri ve savcılar, yurt dışındaki ABD vatandaşlarına veya diplomatik varlıklara yönelik tehditlere asla göz yumulmayacağını vurguladı.