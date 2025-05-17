Eski FBI şefinden Trump'a suikast çağrısı! ABD'de alarm verildi, 86-47 detayı dikkat çekti

ABD, son 1 yıl içerisinde Donald Trump'a yönelik suikast girişimleriyle çalkalanmıştı. Yeni bir suikast iddiası daha ortaya çıktı. ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump'a "suikast çağrısı" yapmakla suçlanan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'yi sorguladığı bildirildi.

ABD'de skandal bir olay patladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, Gizli Servis yetkililerinin Comey ile görüştüğünü belirtti.

TRUMP'A SUİKAST ÇAĞRISI

Noem, açıklamasında, "Bugün, Gizli Servis ajanları, Başkan Trump'a suikast çağrısı yapan bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak eski FBI Direktörü Comey ile görüştüler" ifadesini kullandı.

Bakan, Trump'ın en yüksek şekilde korunmaya devam edeceğini ve Comey ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

"86 47" DETAYI

Eski FBI Direktörü Comey, Instagram hesabında "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

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"86" terimi halk arasında "bir şeyi ya da birini ortadan kaldırmakla" ilişkilendiriliyor; "47" sayısı ise ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a bir gönderme olarak görülüyor.

Comey, fotoğrafı hızlı bir şekilde silmiş olsa da fotoğraf sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılmış ve tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Trump da, Comey'i kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak, "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, bu suikast anlamına gelir" ifadelerini kullanmıştı.