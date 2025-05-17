ABD'nin milyar dolarlık F-35'ine tehdit! Husilerin füzeleri Washington'da paniğe sebep oluyor

ABD'nin Yemen'de Husilere yönelik saldırıları sürerken, misillemeler de ardı ardına geliyor. Husilere karşı yürütülen “Operation Rough Rider” kapsamında görev yapan bir Amerikan F-35 savaş uçağı, Husi hava savunma sisteminden atılan bir füze tarafından neredeyse vuruluyordu. Askeri analist Gregory Brew, bu saldırılar, ABD kayıplarının mümkün olduğunu gösteriyor.

New York Times’ın haberine göre, Husilere karşı yürütülen “Operation Rough Rider” kapsamında görev yapan bir Amerikan F-35 savaş uçağı, Husi hava savunma sisteminden atılan bir füze tarafından neredeyse vuruluyordu. ABD envanterinin göz bebeği olan beşinci nesil F-35, saldırıdan kaçmak için ani manevra yapmak zorunda kaldı.

ABD KAYIPLARI YAŞANABİLİR

Bu olay, ABD’nin en gelişmiş savaş uçaklarından birinin hayatta kalma yeteneğini sorgulatırken, teknolojik olarak geri kalmış bir hava savunma sisteminin ABD operasyonlarını nasıl sekteye uğratabildiğini de gözler önüne seriyor.

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Askeri analist Gregory Brew, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Husilerin hava savunması, birkaç Amerikan F-16 ve bir F-35 savaş uçağını neredeyse vuruyordu. Bu da Amerikan kayıplarının çok mümkün olduğunu gösteriyor” dedi. Brew ayrıca Husilerin, tanesi yaklaşık 30 milyon dolar olan yedi Amerikan MQ-9 insansız hava aracını (İHA) düşürmeyi başardığını ve bunun CENTCOM’un Husileri izleme ve hedef alma yeteneğini zayıflattığını belirtti.

HUSİLERİN FÜZE SAVUNMASI: BASİT AMA ETKİLİ

The War Zone’un haberine göre, Husilerin saldırı sistemlerinin birçoğu doğaçlama yapılmış durumda.

Geleneksel olmayan pasif kızılötesi sensörler ve hava-hava füzelerinden dönüştürülmüş sistemler kullanılıyor; bu da neredeyse hiçbir erken uyarı vermeden tehdit oluşturabiliyor.

İRAN DESTEĞİ

Husiler ayrıca, İran’ın desteğiyle bazı modern sistemlere de sahip. Bunlar arasında Barq-1 ve Barq-2 yüzeyden havaya füzeler (SAM) yer alıyor.

Barq sistemlerinin menzilinin sırasıyla 50 km (31 mil) ve 70 km (44 mil) olduğu ve 15.000 metreye kadar (49.000 ft ve 65.000 ft) hedefleri vurabildiği iddia ediliyor. Bu sistemlerin, Sovyet yapımı SA-6 ve SA-11 sistemlerinin türevi olan İran yapımı Taer füzelerine dayandığı düşünülüyor.

The War Zone, bu sistemlerin nasıl kullanıldığına dair net bilgi olmadığını, ancak İran’ın Taer füzelerini genellikle kendi radar sistemine sahip tekerlekli lançerlerden fırlattığını bildiriyor. Bu sistemlerde ayrıca hedef tespiti, tanımlama ve takip için elektro-optik veya kızılötesi kameralar da bulunabiliyor.