ABD'de 'Autopen' krizinde yeni dalga! Biden'ın yerine belgeleri imzalayan 4 kişi ortaya çıktı

ABD'de 'Autopen' krizinde yeni gelişme yaşandı. Eski Başkan Joe Biden yerine önemli belgeleri imzalayan 4 kişi ortaya çıktı.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden’ın başkanlık döneminde imzaladığı belgelerdeki imzaların neredeyse tamamının otomatik imza cihazı (autopen) ile atıldığı iddiası, gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de 'Autopen' krizinde yeni gelişme yaşandı. Biden'ın yerine belgeler imzalayan 4 kişi ortaya çıktı.

ABD'DE 'AUTOPEN' KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden’ın birçok af kararının sahte imza ile çıkarıldığını öne sürmüş, "Bunlar Biden tarafından değil, otomatik imza cihazı ile imzalandı" diyerek 'Autopen' krizinin fitilini ateşledi.

Görevde olduğu dört yıl boyunca, bilişsel yeterliliği ve karar alma mekanizmasının işleyişi sık sık tartışma konusu olan Başkan Biden’ın yerine kimin imza attığı soru işaretlerine neden oldu.

BIDEN'İN YERİNE İMZA ATAN İSİMLER BELLİ OLDU

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, Joe Biden'ın başkanlık döneminde belgeleri doğrulamak için otomatik imza kullanan dört kişiyi tespit ettiğini söyledi.

Kongre üyeleri, bu kişilere bu tür yetkileri kimin verdiğini belirlemenin yanı sıra, devlet başkanı tarafından af ve yürütme kararları gibi belgelerin imzalanma sürecinin tam olarak nasıl gerçekleştiğini anlamak istiyor.