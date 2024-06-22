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ABD'de bir markete silahlı saldırı: 13 kişi vuruldu

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ABD&#039;de bir markete silahlı saldırı: 13 kişi vuruldu

Dünya Haberleri

ABD'de bir markete silahlı saldırı düzenlendi. 13 kişinin yaralandığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken saldırgan vurularak gözaltına alındı.

ABD’nin Arkansas Eyaletinde bulunan Fordyce kasabasındaki Mad Butcher isimli markette silahlı saldırı düzenlendi.

Küçük kasabadaki markette silahlı saldırı düzenleyen saldırgan 3 kişiyi öldürdü.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırıda biri polis toplam 13 kişi yaralandı.

Eyalet polisi yaptığı basın açıklamasında "Saldırgan, kolluk kuvvetleri tarafından vurulduktan sonra ağır yaralandı ve gözaltına alındı" dedi.

İlçe şerifi olayın kontrol altına alındığını, yaralı polisin “hayatta kalmasının beklendiğini” ifade etti.

Vali Sarah Huckabee Sanders sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada olay hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Sanders, "Kolluk kuvvetlerine ve ilk müdahale ekiplerine hayat kurtarmak için gösterdikleri hızlı ve kahramanca eylem için müteşekkirim. Dualarım kurbanlarla ve bu korkunç olaydan etkilenen herkesle birlikte" dedi. 

Düzenleyen:  - Dünya
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