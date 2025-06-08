ABD’de bir uçak kazası daha: Tennessee'de çok sayıda yaralı var









Kazada ilk bilgilere göre iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. İlk raporlar, uçağın bir paraşütle atlama uçağı olduğunu gösteriyor.





Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.





Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.



