Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD’de bir uçak kazası daha: Tennessee'de çok sayıda yaralı var

ABD’de bir uçak kazası daha: Tennessee'de çok sayıda yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan bir uçak, Tennessee eyaletinin Tullahoma kenti yakınlarında düştü.

ABD'de yaşanan uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. 16-20 kişilik bir uçak, Nashville'in yaklaşık 60 mil güneyindeki Coffee County, Tennessee'de düştü. 


Kazada ilk bilgilere göre iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. İlk raporlar, uçağın bir paraşütle atlama uçağı olduğunu gösteriyor.

ABD’de bir uçak kazası daha: Tennessee'de çok sayıda yaralı var - 1. Resim
Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.

Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump talimat vermişti! 300 kişilik Ulusal Muhafız birliği Los Angeles'a ulaştıManisa'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katiller için istihbarat topladı! Madlleen'e sırt dönen İngiltere'den casus uçağı - DünyaMadlleen'e sırt dönen İngiltere'den casus uçağıTrump talimat vermişti! 300 kişilik Ulusal Muhafız birliği Los Angeles'a ulaştı - Dünya300 kişilik Ulusal Muhafız birliği Los Angeles'a ulaştıİşgalci İsrail'den çarpıcı iddia: Muhammed Sinwar'ın cansız bedenini bulduk - Dünyaİşgalci İsrail'den çarpıcı iddia: Cenazesini buldukMadleen gemisine saldırı planı sızdı! Mavi Marmara gibi üzerlerine ateş açılacak - DünyaMavi Marmara gibi üzerlerine ateş açılacak!Hamas, Madleen gemisinin güvenliğinden İsrail'i sorumlu tuttu - DünyaHamas: Madleen gemisinin güvenliğinden İsrail sorumluYunan basını duyurdu: İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye açık ara önde - Dünya"İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye açık ara önde"
Sonraki Haber Yükleniyor...