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Dünya

Çin’e kaçmadan yakalandı! Ajanlıkla suçlandı, peşine düştüğü isim gündem oldu

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Çin’e kaçmadan yakalandı! Ajanlıkla suçlandı, peşine düştüğü isim gündem oldu
Başlık ResmiÇin’e kaçmadan yakalandı! Ajanlıkla suçlandı, peşine düştüğü isim gündem oldu

ABD’de Çin adına ajanlık yapmakla suçlanan 34 yaşındaki Wanying Zhang, Çin’e gitmek üzereyken Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda FBI tarafından gözaltına alındı. Zhang’ın Tayvan yönetiminden üst düzey bir kişinin ABD’de yaşayan oğlunu takip ettiği ve elde ettiği bilgileri Çinli yetkililere aktardığı iddia edildi.

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ABD’de Çin adına yürütüldüğü öne sürülen casusluk faaliyetleriyle ilgili dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. California’nın Irvine kentinde emlakçılık yapan Wanying Zhang, Şanghay’a gitmek üzere geldiği Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda federal kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Çin’e kaçmadan yakalandı! Ajanlıkla suçlandı, peşine düştüğü isim gündem oldu
Başlık ResmiÇin’e kaçmadan yakalandı! Ajanlıkla suçlandı, peşine düştüğü isim gündem oldu

'TAYVAN DEVLET BAŞKANININ OĞLUNU GÖZETLEDİĞİ' İDDİASI

CNN ve CBS News’te yer alan haberlere göre 34 yaşındaki Zhang, Çin adına ajan faaliyeti yürütmekle suçlanıyor. Hakkındaki suçlamalar arasında Tayvan yönetiminden üst düzey bir kişinin ABD’de yaşayan oğlunu gözetlemek de bulunuyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Zhang’ın söz konusu kişiyi takip ettiği ve elde ettiği bilgileri Çinli yetkililere gönderdiği iddiasında bulundu. Zhang’ın fotoğraf, video ve araç plakası bilgilerini Çin tarafına aktardığı öne sürüldü.

Çin’e kaçmadan yakalandı! Ajanlıkla suçlandı, peşine düştüğü isim gündem oldu
Başlık ResmiÇin’e kaçmadan yakalandı! Ajanlıkla suçlandı, peşine düştüğü isim gündem oldu

FBI Özel Ajanı Kevin Holt tarafından 3 Ekim 2026 tarihli suç duyurusunda, bu tür bilgilerin Çin Halk Cumhuriyeti açısından muhtemel bir Tayvan çatışması sırasında önemli olabileceği belirtildi. Suç duyurusunda, “Çin Halk Cumhuriyeti, muhtemel bir çatışma sırasında Tayvan Cumhurbaşkanı üzerinde nüfuz elde etmek isterse, Tayvan'da yüksek rütbeli bir hükümet yetkilisinin yakın akrabalarının yerleri ve fotoğrafları, evleri ve arabalarının fotoğrafları da dahil olmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti için faydalı olabilir” ifadeleri yer aldı.

Çin’e kaçmadan yakalandı! Ajanlıkla suçlandı, peşine düştüğü isim gündem oldu
Başlık ResmiÇin’e kaçmadan yakalandı! Ajanlıkla suçlandı, peşine düştüğü isim gündem oldu

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"

Zhang’ın hafta içinde federal mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Zhang'ın eşi Edric Ding ise CBS News’e yaptığı açıklamada, “Henüz hiçbir şey bilmiyorum” diyerek konu ile ilgili yorum yapmadı.

Çin ile Tayvan arasındaki egemenlik anlaşmazlığı ise uzun süredir devam ediyor. Pekin yönetimi Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak görürken, ada 1949’dan bu yana fiili olarak ayrı bir yönetim altında bulunuyor. Çin son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artırırken, gerekirse güç kullanarak yeniden birleşme sağlayabileceğini de vurguluyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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