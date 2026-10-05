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Dünya

Sokak sokak gezip pusu kurmuşlar! 2 bin 700 kediyi yemek için çalan çete çökertildi

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Sokak sokak gezip pusu kurmuşlar! 2 bin 700 kediyi yemek için çalan çete çökertildi
Başlık ResmiSokak sokak gezip pusu kurmuşlar! 2 bin 700 kediyi yemek için çalan çete çökertildi

Vietnam’da mahalle mahalle dolaşarak kedi çalan 12 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin, kesip yemek üzere yaklaşık 2 bin 700 kediyi çaldıkları belirlenirken baskınlarda çok sayıda canlı kedi, kapan ve tüy yolma makinesi ele geçirildi.

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Vietnam’da gece saatlerinde yerleşim bölgelerinde dolaşarak kedi çaldıkları tespit edilen 12 kişilik çete gözaltına alındı. Yerel basının aktardığı bilgilere göre şüphelilerin, kedileri sokaklardan toplayarak yemek yapılması amacıyla restoranlara sattıkları tespit edildi.

GECE 4 İLA 10 KEDİ ÇALIYORLAR

Ho Chi Minh kentinde yürütülen soruşturma kapsamında çetenin faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin gece 23.00 ile 04.00 saatleri arasında küçük gruplar halinde motosikletlerle mahalleleri dolaştığı ve kedi kapanları kullanarak hayvanları topladığı belirtildi. Her ekibin bir gecede 4 ila 10 arasında kedi çaldığı tahmin edildi.

2 BİN 700 KEDİ ÇALINMIŞ

Polis operasyonlarında 50 canlı kedi, 55 kedi kapanı, 2 tartı ve 2 tüy yolma makinesi ele geçirildi. Yetkililer, 12 şüphelinin farklı türlerde yaklaşık 2 bin 700 kediyi çaldıklarını ve ticaretini yaptıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Sokak sokak gezip pusu kurmuşlar! 2 bin 700 kediyi yemek için çalan çete çökertildi
Başlık ResmiSokak sokak gezip pusu kurmuşlar! 2 bin 700 kediyi yemek için çalan çete çökertildi

KİLOGRAMINI 132 TL’DEN SATIYORLAR

Vietnam’da kedi ve köpek eti tüketimi yasal olduğu için bu hayvanların eti bazı restoranlarda satılabiliyor. Ancak satıcıların hayvanların kaynağını gösteren gerekli belgelere sahip olması gerekiyor. Çalınan kedilerin restoranlara kilogram başına en az 70 bin dong, yani yaklaşık 132 TL karşılığında satıldığı aktarıldı.

Çetenin faaliyetlerinin ilk olarak temmuz ayında ortaya çıkarıldığı öğrenilirken, Ho Chi Minh kentinde bu yılın başlarında da kedi hırsızlığı yaptıkları öne sürülen iki ayrı çeteye yönelik operasyonlarda 18 kişi tutuklanmıştı. Son operasyonla birlikte kentte sokaklardan kedi çalan şebekelere yönelik soruşturmalar yeniden gündeme geldi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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