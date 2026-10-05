Mısır’da ikinci kattan düşen bir çocuk, aşağıda bulunan genç adamın müdahalesi sayesinde yere çakılmaktan saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

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Mısır’ın Giza kentinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Bir binanın ikinci katındaki balkondan düşen çocuk, aşağıda bulunan genç bir adamın müdahalesi sayesinde saniyelerle kurtuldu.

Mısır'da korku dolu anlar! İkinci kattan düşen çocuğu havada yakaladı

TAKILDIĞI İP HIZINI YAVAŞLATTI

Çocuğun düştüğünü fark eden genç, hiç tereddüt etmeden bulunduğu noktaya doğru koşarak zamanında müdahale etti. Kameraya yansıyan görüntülerde çocuğun önce çamaşır ipine çaptığı görüldü. İp, çocuğun düşüşünü kısa süreliğine yavaşlatırken, aşağıdaki gencin olay yerine ulaşması için zaman kazandırdı.

Mısır'da korku dolu anlar! İkinci kattan düşen çocuğu havada yakaladı

HAVADA YAKALADI

Çocuğun hızla yere doğru düşmeye devam ettiğini gören genç adam, doğru noktaya yönelerek onu havada yakalamayı başardı. Böylece çocuk, ikinci kattan sert şekilde yere düşmekten kurtuldu.

Mısır'da korku dolu anlar! İkinci kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Olay anını gösteren görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Gencin saniyeler içinde verdiği tepki ve çocuğu havada yakaladığı anlar çok konuşulurken, görüntüler izleyenlerin de dikkatini çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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