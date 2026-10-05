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Dünya

Japonya'yı karıştıran olay! ABD'li deniz piyadesi Japon kadını öldürüp gasbetmiş

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Japonya'yı karıştıran olay! ABD'li deniz piyadesi Japon kadını öldürüp gasbetmiş
Başlık ResmiJaponya'yı karıştıran olay! ABD'li deniz piyadesi Japon kadını öldürüp gasbetmiş

Japonya'nın Okinawa eyaletinde 20 yaşındaki ABD Deniz Piyadesi Devin Ballard, bir kadını boğarak öldürdüğü ve eşyalarını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ballard hakkındaki suçlamaları reddederken, Japonya Dışişleri Bakanlığı, olayı protesto için ABD’nin Tokyo Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

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Kyodo ajansının haberine göre, Okinawa Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, Futenma Hava Üssü'nde görev yapan Deniz Piyadesi Devin Ballard'ın, 39 yaşındaki Anna Yagi'yi dün Naha kentindeki bir otelde öldürdüğü ve kadının cüzdanı ile sırt çantasını aldığı iddiasıyla yakalandığı ifade edildi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Açıklamada, Yagi'nin otelde hayatını kaybettiği ve yapılan ilk incelemeye göre ölüm nedeninin boğulma olduğu aktarılarak, Ballard'ın Yagi ile otele girdiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Şüpheli Ballard ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Japonya'yı karıştıran olay! ABD'li deniz piyadesi Japon kadını öldürüp gasbetmiş
Başlık ResmiJaponya'yı karıştıran olay! ABD'li deniz piyadesi Japon kadını öldürüp gasbetmiş

"ACIMASIZ VE VAHŞİ"

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD’nin Tokyo Büyükelçisi George Glass'ı Bakanlığa çağırarak, olay nedeniyle ABD'ye "güçlü protestosunu" iletti. Motegi, "acımasız ve vahşi" olarak nitelendirdiği cinayet karşısında öfkesini dile getirerek, soruşturmada tam işbirliği yapılmasını ve ABD tarafının askeri personel üzerindeki denetimi artırarak benzer olayların önüne geçecek tedbirler almasını istedi.

Glass ise ABD hükümetinin soruşturmada Japon makamlarıyla tam işbirliği yapacağını ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.

Okinawa, Japonya'daki ABD askeri tesislerinin büyük bölümüne ev sahipliği yaparken, geçmişte ABD askerlerinin karıştığı suçlar Ada sakinlerinin tepkisine neden olmuştu. Son olay, eyaletteki ABD askeri üssünün yerinin değiştirilmesine yönelik inşaat çalışmalarının yerel halkın süregelen itirazlarına rağmen devam ettiği bir dönemde yaşandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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