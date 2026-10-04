ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayacak "Süper Zeka Gücü"nün (SIF) kurulduğunu duyurdu. Yapay zekanın ötesindeki "süper zeka" yarışında ABD'nin dünya liderliğini korumayı hedefleyen oluşum doğrudan Trump'a rapor verecek.

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Teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek yeni bir hamle ABD'den geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Super Intelligence Force" (SIF-Süper Zeka Gücü) adı verilen yeni bir yapılanmanın kurulduğunu duyurdu. Federal hükümetin süper zeka alanındaki çalışmalarını tek merkezden yönetecek oluşum, ABD'nin küresel teknoloji yarışındaki liderliğini korumayı hedefleyecek.

"SANAYİ DEVRİMİ VE İNTERNETTEN DAHA BÜYÜK"

Trump Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin bir araya gelerek Amerikan halkına karşı sorumluluklarını teyit ettiği tarihi Beyaz Saray Süper Zeka Anlaşması’nın ardından, Süper Zeka Gücü’nün (SIF) kurulduğunu duyuruyorum.

Trump'tan teknoloji dünyasını sarsacak karar! "Süper Zeka Gücü" kuruldu

Süper Zeka Gücü, Amerika’nın, birçok kişinin Sanayi Devrimi ve internetten daha büyük olduğunu söylediği süper zeka alanında dünya liderliğini sürdürmesini sağlamak amacıyla federal hükümetin çalışmalarını koordine etmekle görevlendirildi.

Bu yapı, tüm Amerikalıların çıkarlarını koruyacak ve yaşamlarını iyileştirecek.

Süper Zeka Gücü; federal hükümetin tüketiciler, kamu yararı grupları, dini kuruluşlar, kritik altyapı sağlayıcıları ve süper zeka şirketleriyle ilişkilerini koordine edecek.

Trump'tan teknoloji dünyasını sarsacak karar! "Süper Zeka Gücü" kuruldu

Süper Zeka Gücü; Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Andrew Ferguson, Savaş Bakanlığı Araştırma ve Mühendislik Müsteşarı ve Baş Teknoloji Sorumlusu Emil Michael ile Personel Yönetimi Ofisi Direktörü Scott Kupor tarafından yönetilecek.

DOĞRUDAN TRUMP'A RAPOR VERECEK

Oluşum, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’na (BANA!) ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’a rapor verecek." dedi.

120 GÜN SÜRE VERİLDİ

Clayton'ın başkanlık edeceği Beyaz Saray çalışma grubu, yapay zekanın beraberinde getirdiği risk ve fırsatları araştıracak ve 120 gün içinde hazırlayacağı raporu yönetime sunacak.

Çalışma kapsamında yapay zekayla bağlantılı güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve diğer olaylara ilişkin mevcut hükümet raporlama sistemleri de incelenecek.

Komisyon ayrıca mevcut federal yetkiler çerçevesinde Washington'ın yapay zeka kaynaklı olaylara müdahale kapasitesinin nasıl güçlendirilebileceğine ilişkin öneriler hazırlayacak.

"İLK OLMAMANIN RİSKİ YÜKSEK"

Clayton, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada yeni yapılanmanın doğrudan Trump'ın talimatıyla oluşturulduğuna işaret etti:

"Başkan bir grubun oluşturulmasını istedi."

Yönetimin bu oluşumu "Süper Zeka Gücü" olarak adlandırdığını belirten Clayton, ABD'nin gelişmiş yapay zekada liderliğini korumasının önemine vurgu yaparak "İlk olmamanın riski yüksek." şeklinde konuştu.

Trump'tan teknoloji dünyasını sarsacak karar! "Süper Zeka Gücü" kuruldu

TRUMP'TAN BİR ATAMA DAHA

Öte yandan Trump, Belarus Özel Temsilcisi John Coale'u rehin alınan ABD vatandaşlarıyla ilgili süreçlerden sorumlu Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.

Trump, Coale'un son bir yılda Belarus'tan 65'ten fazla ABD ve müttefik ülke vatandaşının ülkelerine dönmesini sağladığını, Doğu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 800'den fazla siyasi mahkumun serbest bırakılması için görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Coale'un yeni görevinde özellikle yurt dışında rehin tutulan ABD vatandaşlarının ülkeye dönmesi için çalışacağını kaydeden Trump, 196 kişinin serbest bırakılmasını sağlayan Adam Boehler'in de kıdemli danışman olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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