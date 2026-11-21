ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), son aylarda ikinci kez siber saldırı alarmıyla karşı karşıya kaldı. CNN'in haberine göre bilgisayar korsanlarının bu kez ülke genelindeki yakalama emirleri ve adli sicil bilgilerinin paylaşıldığı Ulusal Suç Bilgi Merkezi'ni (NCIC) hedef aldığı ortaya çıktı.

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ABD'de bankaları, Ulusal Güvenlik Ajansını (NSA) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) hava trafik kontrol sistemini etkileyen peş peşe kesintilerin ardından bu kez FBI siber saldırının hedefi oldu.

CNN'in haberine göre bilgisayar korsanları, FBI'ın ülke genelindeki kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan Ulusal Suç Bilgi Merkezi'ni (NCIC) hedef aldı. FBI, muhtemel sızıntının boyutlarını belirlemek için soruşturma başlattı.

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ABD'NİN KRİTİK SUÇ VERİ TABANI HEDEF ALINDI

Federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında bilgi paylaşımını sağlayan NCIC veri tabanında, aranan kişilere, yakalama emirlerine ve adli sicil kayıtlarına ilişkin bilgiler bulunuyor.

FBI DİREKTÖRÜ SİBER GÜVENLİK ÇALIŞMALARINI ÖVDÜ

FBI yetkililerinin son ihlalden haberdar olmasının ardından perşembe günü Fox News'e çıkan FBI Direktörü Kash Patel, kurumun siber güvenlik alanındaki çalışmalarını övdü.

Patel, şirketlerin sistemlerini güncellemelerini ve bilgisayar korsanlarının hassas verilere erişmesini engellemelerini amaçlayan "Kış Kalkanı Operasyonu" hakkında açıklamalarda bulundu.

CNN, Patel'in aylar önce tamamlanan operasyondan hala devam ediyormuş gibi bahsettiğini aktardı.

Trump yönetiminin ülkenin kritik altyapısını korumak için yaptığı sistem güncellemelerini savunan Patel, "Diğer yönetimler bu güncellemeleri yapabilirdi ama yapmadılar. Biz gelişmelerin önünde gidiyoruz ve kaybedilen zamanı telafi ediyoruz." dedi.

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SUÇ KAYITLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Daha önce siber suç gruplarına yönelik soruşturmaları yürüten eski bir FBI yetkilisi, bilgisayar korsanlarının hassas bilgileri ele geçirmesinin yanı sıra suç kayıtlarını değiştirebilme ihtimaline karşı da uyardı.

CNN'e konuşan eski FBI yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelindeki memurlar her gün aranan kaçakları tespit etmek, mevcut yakalama emirlerini kontrol etmek ve hem memurların hem de kamuoyunun güvenliğini doğrudan etkileyebilecek bilgilere erişmek için NCIC'ye güveniyor. Benim endişem sadece bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere erişip erişmediği değil —ki bu da bir sorundur— aynı zamanda memurların güvendiği bu bilgilerin doğruluğunu bozup bozamayacaklarıdır."

EYLÜL AYINDA FBI ÇALIŞANLARI HEDEF ALINMIŞTI

FBI, eylül ayında da ShinyHunters adlı bilgisayar korsanı grubunun saldırısına uğramıştı.

Bilgisayar korsanları, FBI'ın iş ilanlarının yayımlandığı internet sitesinde bulunan çalışanlara ait hassas kişisel verileri hedef almıştı.

Kanadalı bir siber güvenlik araştırmacısı ve yazar, söz konusu saldırıyla bağlantılı suçlamalar kapsamında tutuklanmıştı.

CNN'in önceki haberlerine göre bazı FBI çalışanları, kişisel verilerinin çalınıp çalınmadığı konusunda bilgilendirilmediklerinden ve saldırıdan etkilenen çalışanlara sunulan güvenlik desteğinin yetersizliğinden şikayet etmişti.

EPSTEIN DOSYALARININ BULUNDUĞU AĞA DA SIZMIŞLARDI

FBI, 2023 yılında da bir siber saldırıya uğramıştı.

Bilgisayar korsanları, FBI'ın New York ofisinin çocukların cinsel istismarına yönelik soruşturmalarda kullandığı bilgisayar ağına sızmıştı.

CNN'in aktardığına göre söz konusu ağda, Jeffrey Epstein soruşturmasıyla ilgili görüntülerin saklandığı bir sistem de bulunuyordu.

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