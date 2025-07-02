ABD’de havai fişek deposu patladı: Bölge halkı tahliye ediliyor!

Kaliforniya’da geceyi alevler ve patlama sesleri bastı. Yolo County’deki bir havai fişek deposunda meydana gelen dev patlama gökyüzünü ateş topuna çevirdi. Yetkililer, hızla yayılan yangın nedeniyle bölge halkına tahliye emri verdi, çevrede onlarca dönümlük alan kül oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Yolo County'de havai fişek deposu Salı günü büyük bir yangınla birlikte patladı. Patlama, havaya dev bir ateş topu gönderdi, etrafa enkaz saçtı ve havai fişeklerin gökyüzünde ardı ardına patlamasına neden oldu.

BÖLGE HALKINA UZAK DURUN UYARISI

Yolo İlçesi Şerif Ofisi, Sacramento'nun kuzeybatısındaki Esparto yakınlarındaki deponun patladığını ve aktif şekilde yanmaya devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, bölgedeki insanlara olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

80 DÖNÜMLÜK ALAN ETKİLENDİ

Esparto Yangın Koruma Bölgesi Şefi Curtis Lawrence, yangının birden fazla noktada küçük yangınlara neden olduğunu ve toplamda yaklaşık 80 dönümlük bir alanı etkilediğini söyledi. Yangına saat 17:50 civarında müdahale eden ekiplerin, birden fazla ticari binanın yandığını ve çok sayıda patlamanın gerçekleştiğini tespit ettiği bildirildi.

NBC'ye bağlı KCRA kanalının helikopter görüntülerinde, tesisin en az bir binasının alevler içinde olduğu ve havai fişeklerin gökyüzünde art arda patladığı anlar net şekilde görüldü. Görüntülerde ayrıca, büyük bir patlama ve ateş topundan önce binanın içinden yükselen beyaz duman dikkat çekti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Şerif ofisinden yapılan açıklamada yangının ve patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Dairesi (Cal Fire), yangının çıkış sebebini araştırıyor. Şerif ofisi yetkilileri ise ilk bulgulara göre suç unsuru bulunmadığını aktardı. Hasarın tespiti için dronlarla inceleme yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

TAHLİYE EMİRLERİ VERİLDİ

Yolo County yetkilileri, Oakdale Yangını olarak adlandırılan olay nedeniyle tahliye emri çıkardı. Salı gecesi bazı bölgelerde tahliye emri kaldırılırken, Otoyol 16'nın güneyindeki bazı alanlarda tahliye emri devam etti.

Esparto, Sacramento'nun yaklaşık 30 mil kuzeybatısında, yaklaşık 3.000 nüfuslu bir topluluk olarak biliniyor. Patlamanın, Esparto ile doğusunda yer alan Madison arasındaki sınıra yakın bir bölgede meydana geldiği açıklandı.