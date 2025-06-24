Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri
Suriye’nin başkenti Şam’da Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi’ne yapılan terör saldırısının ardından şiddetli bir patlama sesi daha duyuldu.
Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Aziz İlyas Kilisesi’ne saldırı düzenlenmiş, patlama nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybetmiş 60'dan fazla kişi ise yaralanmıştı. Suriye yetkilileri saldırıdan terör örgütü DAEŞ'i sorumlu tutmuştu. Saldırının ardından Şam'da şiddetli bir patlama sesi daha duyuldu.
PATLAMANIN SEBEBİ SAVAŞTAN KALMA MÜHİMMAT
Son gelen bilgilere göre patlama, Şam'daki patlama Suriye güvenlik birimlerinin iç savaştan kalma mühimmatın imha edilmesi sonucu meydana geldi.
Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, patlamanın tatbikat sırasında kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, patlamada kimsenin yaralanmadığını aktardı.