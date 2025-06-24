Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2025 18:34 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 19:22 - Güncelleme:

Suriye, Şam, Terör Saldırısı, Haber

Suriye’nin başkenti Şam’da Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi’ne yapılan terör saldırısının ardından şiddetli bir patlama sesi daha duyuldu.

Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Aziz İlyas Kilisesi’ne saldırı düzenlenmiş, patlama nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybetmiş 60'dan fazla kişi ise yaralanmıştı. Suriye yetkilileri saldırıdan terör örgütü DAEŞ'i sorumlu tutmuştu. Saldırının ardından Şam'da şiddetli bir patlama sesi daha duyuldu. İlgili Haber Suriye'de kiliseye saldırıyı planlayan teröristler yakalandı PATLAMANIN SEBEBİ SAVAŞTAN KALMA MÜHİMMAT Son gelen bilgilere göre patlama, Şam'daki patlama Suriye güvenlik birimlerinin iç savaştan kalma mühimmatın imha edilmesi sonucu meydana geldi. Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, patlamanın tatbikat sırasında kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, patlamada kimsenin yaralanmadığını aktardı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak