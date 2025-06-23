Suriye'de kiliseye saldırıyı planlayan teröristler yakalandı

Suriye’nin başkenti Şam’da Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi’ne yapılan terör saldırısında yeni gelişme. Suriye güvenlik kaynakları, operasyondan sorumlu kişiyi ve bir kaç teröristi yakaladığını duyurdu.

Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Aziz İlyas Kilisesi’ne saldırı düzenlenmiş, patlama nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybetmiş 60'dan fazla kişi ise yaralanmıştı. Suriye yetkilileri saldırıdan terör örgütü DAEŞ'i sorumlu tutmuştu.

Saldırının ardından yeni gelişme yaşandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 24 saat geçmeden saldırıyı planlayan DAEŞ'li terörist başta olmak üzere bir kaç teröristi yakaladığını açıkladı.

KİLİSE SALDIRISININ SORUMLU İSMİ YAKALANDI

Suriye İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Duveyla bölgesindeki Aziz İlyas Kilisesi’ne düzenlenen terör saldırısından 24 saatten kısa bir süre sonra gerçekleştirdiğimiz hassas bir operasyonun ardından, operasyondan sorumlu kişiyi ve suç hücresinin bir kaç üyesini tutuklayabildik." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Aziz İlyas Kilisesi’de dün patlama meydana gelmişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye, yaralıların sayısının 63'e yükseldiğini duyurmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DAEŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Suriyeli yetkililer de sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı vermişti.