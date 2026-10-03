ABD'de idam krizi sürüyor! 2 doz ilaca rağmen hayatta kalmıştı, yeni karar açıklandı

Tennessee’de idam edilmek üzere iki doz ölümcül ilaç verilen Christa Pike isimli mahkum hayatta kaldı. Başarısız infaz ABD gündemine damga vururken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada’nın bu ay görevinden ayrılacağı açıklandı.

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ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'a 2 doz ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleşmemesinin ardından, eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada'nın istifa edeceği duyuruldu.

CEZAEVİ BAŞKANI İSTİFA EDECEK

Tennessee Valisi Bill Lee, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Strada'nın ay sonunda istifa edeceğini belirten Lee, bu kararın Tennessee halkının yararına olacağını vurguladı.

Bağımsız soruşturma sonucunda çarşamba günkü idam girişiminin ayrıntılarının ortaya çıkacağını belirten Lee, incelemenin gerekli olduğunu ifade etti.

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2 DOZ İLACA RAĞMEN ÖLMEDİ

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

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İdam cezasının infazı için Pike'a çarşamba günü 2 doz ilaç verildi ancak kalbi durmadı. Bunun üzerine Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Christa Pike’ın 30 Mart 1996’da ölüm cezasına çarptırılmıştı

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durduruldu.

Pike'ın avukatları ise dün yaptıkları açıklamada, müvekkillerinin hastanede solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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