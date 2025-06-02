ABD’de İsrail tartışması kanlı bitti: Destek yürüyüşüne yanıcı madde atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2025 08:56 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 09:27 - Güncelleme:

ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen İsrailli esirlere destek yürüyüşü şiddet olaylarına sahne oldu. Boulder kentinde onlarca kişinin katıldığı etkinlik, bir kişinin kalabalığa molotof kokteyli benzeri yanıcı madde fırlatmasıyla kana bulandı. Panik ve dehşetin yaşandığı olayda biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Colorado Eyaleti'ne bağlı Boulder şehri, İsrailli esirler için düzenlenen destek yürüyüşünde meydana gelen saldırıyla sarsıldı. Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüş sırasında, katılımcılara yanıcı maddeyle saldırı düzenlendi. MOLOTOF KOKTEYLİ BENZERİ SALDIRI: OLAY YERİNDE GÖZALTI Saldırı 2 Haziran 2025’te saat 13.26’da Pearl Caddesi yakınlarında gerçekleşti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin lehine sloganlar atan saldırgan, elindeki molotof kokteyline benzer cisimleri kalabalığın üzerine fırlattı. Olayda biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek olay yerinde gözaltına aldı. İlgili Haber ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var "İDEOLOJİK BİR ŞİDDET EYLEMİ" FBI Başkanı Kash Patel saldırıya ilişkin, "kuvvetlerimiz halihazırda olay yerinde. Daha fazla bilgi mevcut oldukça detayları paylaşacağız" ifadelerini kullandı. FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino da saldırının ideolojik saiklerle gerçekleştirilmiş olabileceğine dikkat çekti. Bongino, "Olay, ilk bilgilere, delillere ve tanık ifadelerine dayanarak ideolojik olarak motive edilmiş bir şiddet eylemi olarak araştırılıyor" dedi. "NEFRET SUÇU OLABİLİR" Colorado Başsavcısı Phil Weiser ise saldırının “nefret suçu” kapsamında değerlendirildiğini açıklayarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Muzeyyen Bıyık