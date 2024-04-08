Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > ABD'de korkutan anlar! Kalkış sırasında uçağın motor kapağı koptu

ABD'de korkutan anlar! Kalkış sırasında uçağın motor kapağı koptu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de korkutan anlar! Kalkış sırasında uçağın motor kapağı koptu

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’de Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının motor kapağı kalkış sırasında yerinden çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD’de Southwest Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının dün kalkış sırasında motor kapağı koparak uçak kanadına çarptı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, Denver-Houston seferini yapan uçağında yerel saatle 08.00 sıralarında Denver Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Havayolları firması tarafından yapılan açıklamada ise uçakta teknik bir arıza yaşandığı, yolcular için yeni bir uçuş ayarlandığı ve bakım ekiplerinin uçakta inceleme yaptığı kaydedildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye üzerinden 4 ülkeye transit uçuşlarda, 10 ülkeye e-vize zorunluluğu getirildiAvcılar'da film sahnelerini aratmayan olay! Araçtan sarkıp taksiyi kurşun yağmuruna tuttular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kazakistan'dan sonra Rusya'yı da vurdu! Sel felaketi bölgeyi sarıyor: 10 bini aşkın ev sular altında - DünyaKazakistan'dan sonra Rusya'yı da sel vurdu!Yargılanma sırası Almanya'da! Adalet Divanı'nda soykırıma rağmen İsrail'e silah sağlamakla suçlandılar - DünyaSoykırıma rağmen İsrail'e silah sağlamakla suçlandılarMozambik'te tekne alabora oldu: 94 ölü - DünyaTekne alabora oldu! 94 kişi öldü, kayıplar var...El Salvador'dan 'ücretsiz pasaport' hamlesi! Tam 5 bin kişiye dağıtılacak - DünyaO ülkede 5 bin ücretsiz pasaport dağıtılacak: İşte detaylarEtna Yanardağı'nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde dumanlar püskürttü - DünyaEtna Yanardağı'nda hareketlilik! Halka şeklinde dumanlar...Bir casus uydusu daha uzaya fırlatıldı! Güney Kore'den stratejik adım - DünyaCasus uydusu uzaya fırlatıldı! O ülkeden stratejik hamle
Sonraki Haber Yükleniyor...