Londra'da iki yolcu uçağı pistte çarpıştı

Lonra'da iki yolcu uçağı pistte çarpıştı. İki uçakta da hafif hasar meydana geldi. Kaza sonrası tam ve kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

Londra'nın Heathrow Havaalanı'nda Virgin Atlantic 787 uçağı terminalden geri itilirken British Airways Airbus A350 ile çarpıştı, her iki uçakta da hafif hasar oluştu.

T24'ün aktardığına göre, Virgin Atlantic şunları söyledi: "Boş uçaklarımızdan birinin kanat ucu, Londra Heathrow Terminal 3'teki stanttan çekilirken başka bir uçakla temas etti. Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir. Bu süre zarfında Virgin Atlantic uçağında hiçbir müşterinin bulunmadığını doğrulayabiliriz. Tam ve kapsamlı bir inceleme başlattık ve mühendis ekiplerimiz, şimdilik hizmet dışı bırakılan uçağın bakım kontrollerini gerçekleştiriyor."

Uçağın uçuşunu yeni tamamladığı ve çarpışma meydana geldiğinde uçağın havaalanının başka bir yerine çekilmek üzere olduğu doğrulandı. Uçuş programlarında herhangi bir aksama olmadığı belirtildi.