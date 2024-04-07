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Haberler > Dünya > Baltık Denizi'nde sıcak saatler! Alman savaş uçakları, Rus uçağıyla karşı karşıya geldi

Baltık Denizi'nde sıcak saatler! Alman savaş uçakları, Rus uçağıyla karşı karşıya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Baltık Denizi&#039;nde sıcak saatler! Alman savaş uçakları, Rus uçağıyla karşı karşıya geldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya ile Rusya arasındaki gerilim sürüyor. İki ülkenin uçakları, Baltık Denizi üzerinde yakın temasa girdi. Alman savaş uçakları, Rus keşif uçağını engelledi.

Baltık Denizi'nde gerilim dolu anlar yaşandı. Ukrayna'yı savaşından bu yana destekleyen Almanya ile Rusya karşı karşıya geldi.

 Alman Hava Kuvvetlerinin sosyal medya platformu X’ten yapılan açıklamada NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'nda görevli Alman Eurofighter uçaklarının, Rus "COOT-A (IL-20)" tipi uçağı engellemek üzere Letonya’nın Lielvarde Hava Üssü'nden havalandığı bildirdi. Açıklamada Rus keşif uçağının transponder sinyali olmadan uçtuğu kaydedildi.

BU İLK DEĞİL

Benzer bir hadise ocak ayında meydana gelmiş, Rügen Adası açıklarında transponder sinyali olmadan uçan "IL-20" tipi Rus keşif uçağı nedeniyle Alman Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları acil havalanmıştı.

Alman Hava Kuvvetleri, Baltık ülkelerinin hava sahasını koruyan NATO’nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'na 5 Eurofighter savaş uçağıyla katılıyor.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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