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Almanya'dan NATO'ya Ukrayna uyarısı! "Rusya durdurulmazsa savaş Avrupa'ya dayanır"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya&#039;dan NATO&#039;ya Ukrayna uyarısı! &quot;Rusya durdurulmazsa savaş Avrupa&#039;ya dayanır&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 3'üncü yılında da bütün hızıyla sürüyor. Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri, savaşın sınırlarına yayılmasından endişe duyuyor. Son olarak Almanya, NATO'yu açık bir dille uyardı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Ukrayna kendini savunamazsa Rusya, savaşı Avrupa sınırlarına, bizim NATO sınırlarımıza ilerletme tehdidinde bulunur" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de gazetecilere Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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"SAVAŞ AVRUPA SINIRLARINA DAYANIR"

Baerbock açıklamasında, "Ukrayna'ya destek devam etmezse, kendini savunmaya devam edemez. O zaman Rusya bu savaşı Avrupa sınırlarına, bizim NATO sınırlarımıza doğru ilerletme tehdidinde bulunur." sözlerini sarf ederek NATO'yu uyardı.

Almanya'dan NATO'ya Ukrayna uyarısı!

"RUSYA 8 SAATLİK MESAFEYE GELEBİLİR"

Ukrayna'nın savunmayı sürdürememesi halinde savaşın (Rusya'nın) Berlin'den ve AB merkezi Brüksel'den sekiz saat mesafeye gelme tehdidinin ortaya çıkacağına işaret eden Baerbock, "Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi arttırmamız, özellikle de NATO'nun 75. yıl dönümünde, sadece bir savunma ittifakı değil, özgürlüğümüzü ve barışımızı güvence altına alan bir ittifak olarak mutlak çıkarımıza olacaktır." diye konuştu.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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