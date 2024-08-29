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ABD'de listeria salgını! Boar's Head ürünleri ile bağlantılı 6 ölüm daha

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ABD&#039;de listeria salgını! Boar&#039;s Head ürünleri ile bağlantılı 6 ölüm daha

Dünya Haberleri

ABD'de şarküteri ve peynir markası Boar's Head ürünleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan listeria salgınında 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Kovid-19 pandemisini yeni atlatan dünya Maymun Çiçeği virüsü tedirginliğini yaşarken korkutan bir haber de ABD'den geldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC),  şarküteri ve peynir markası Boar's Head markalı ciğer sosisi de dahil olmak üzere şarküteri tezgahlarında kesilen etlerle bağlantılı salgının devam etmesiyle Ağustos ayının başından bu yana yaklaşık 14 yeni vakaya rastlandığını ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Six more deaths linked to Boar's Head deli meat listeria outbreak

ABD'de salgına yakalanan ve bebeğini kaybetme riski taşıyan hamile bir kadının Boar's Head'e dava açacağı ifade edildi. 

ÜRÜNLER TOPLANIYOR

Birçok eyalette bulunan marketlerde satışı gerçekleştirilen Boar's Head ürünlerinin salgın sonrası toplanmaya başlandığı belirtildi. 

Düzenleyen:  - Dünya
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