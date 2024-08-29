ABD'de listeria salgını! Boar's Head ürünleri ile bağlantılı 6 ölüm daha

Düzenleyen: Sezer Doğru 29 Ağustos 2024 20:22 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 20:58 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

ABD'de şarküteri ve peynir markası Boar's Head ürünleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan listeria salgınında 6 kişi daha hayatını kaybetti.