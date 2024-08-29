ABD'de listeria salgını! Boar's Head ürünleri ile bağlantılı 6 ölüm daha
Dünya Haberleri
ABD'de şarküteri ve peynir markası Boar's Head ürünleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan listeria salgınında 6 kişi daha hayatını kaybetti.
Kovid-19 pandemisini yeni atlatan dünya Maymun Çiçeği virüsü tedirginliğini yaşarken korkutan bir haber de ABD'den geldi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), şarküteri ve peynir markası Boar's Head markalı ciğer sosisi de dahil olmak üzere şarküteri tezgahlarında kesilen etlerle bağlantılı salgının devam etmesiyle Ağustos ayının başından bu yana yaklaşık 14 yeni vakaya rastlandığını ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
ABD'de salgına yakalanan ve bebeğini kaybetme riski taşıyan hamile bir kadının Boar's Head'e dava açacağı ifade edildi.
ÜRÜNLER TOPLANIYOR
Birçok eyalette bulunan marketlerde satışı gerçekleştirilen Boar's Head ürünlerinin salgın sonrası toplanmaya başlandığı belirtildi.