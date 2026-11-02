ABD'nin Michigan eyaletinde Senato üyeliği için yarışan Müslüman Demokrat aday Abdul el-Sayed, ön seçimlerde elediği rakibi Haley Stevens'ın Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'a destek açıklamasının ardından 4 saat içinde 1,2 milyon dolar bağış topladı.

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Senato seçimleri öncesinde Michigan eyaletindeki yarışta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müslüman Demokrat aday Abdul el-Sayed, eski rakibi Haley Stevens'ın Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'a destek vereceğini açıklamasının ardından kısa sürede milyonlarca dolarlık bağış topladı.

Kongre merkezli yayın yapan The Hill'in, Sayed'in seçim kampanyası ekibine dayandırdığı haberine göre aday, Stevens'ın destek açıklamasından sonraki yalnızca 4 saat içinde 1,2 milyon dolar bağış aldı.

Söz konusu miktar, Sayed'in ağustos ayında Demokrat Parti'nin Michigan'daki Senato adayı olmaya hak kazanmasından bu yana topladığı en yüksek ikinci bağış olarak kayıtlara geçti.

RAKİBİNİN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde Sayed'e kaybeden Haley Stevens, ikili arasında kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığın ardından pazar günü Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekleyeceğini duyurdu.

Stevens'ın kendi partisinin adayı yerine Cumhuriyetçi rakibi desteklemesi, Demokrat Parti içerisinde tepkilere neden oldu.

ABD'de Müslüman adaya bağış yağmuru! 4 saatte 1,2 milyon dolar topladı

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Stevens'ın kararını "aşağılık bir ihanet" olarak nitelendirdi. Schumer, Demokrat senatörlerin partilerinin belirlediği adayın arkasında durduğunu ifade etti.

Michigan Demokrat Parti Başkanı Curtis Hertel de Stevens'ın artık partinin üyesi olmadığını ve gelecekte de olmayacağını belirtti.

Stevens'ın açıklamasının hemen ardından Sayed'e gelen 1,2 milyon dolarlık bağış, Demokrat adayın kampanyasına verilen desteğin dikkat çekici bir göstergesi olarak değerlendirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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