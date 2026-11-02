Trump'ın İran planını açıklamıştı! ABD'li senatör aniden felç geçirdi

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığını açıklayarak Trump yönetiminin planını "delilik" olarak nitelendiren Demokrat Senatör Chris Murphy, 53 yaşında inme geçirdi. Oğlunun hokey maçını izlerken kolunda uyuşma hisseden Murphy hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren senatörün bilincinin açık olduğu açıklandı.

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ABD'de Connecticut eyaletini temsil eden Demokrat Senatör Chris Murphy, İran'a yönelik yeni askeri operasyon hazırlıkları konusunda Trump yönetimine sert eleştiriler yöneltmesinden iki gün sonra inme geçirdi.

53 yaşındaki senatörün oğlunun hokey maçını izlediği sırada aniden kolunda uyuşma hissettiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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OĞLUNUN MAÇINI İZLERKEN FELÇ GEÇİRDİ

Murphy'nin Özel Kalem Müdürü Allison Herwitt, yaptığı yazılı açıklamada senatörün ilk olarak yerel bir hastaneye götürüldüğünü, yapılan tetkiklerde inme geçirdiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Murphy'nin daha sonra Johns Hopkins Hastanesine sevk edildiğini aktaran Herwitt, tedaviye olumlu cevap verdiğini ve doktorların sağlık durumuna ilişkin umutlu olduğunu açıkladı.

Senatörün bilincinin açık olduğu, çevresiyle iletişim kurabildiği ve hastanedeki gözetimin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İRAN'A SALDIRI PLANINI AÇIKLAMIŞTI

Murphy, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada ABD'li senatörlere Trump yönetiminin İran'a yönelik askerî operasyonlarının bir sonraki aşaması hakkında bilgi verildiğini duyurmuştu.

Trump yönetiminin hazırladığı planı sert sözlerle eleştiren Murphy, "Onların planı delilik. Yıkıcı bir tırmanışa ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın muhtemelen yok olmasına yol açacak" ifadelerini kullanmıştı.

Pentagon'un Trump'ın talimatıyla yeni bir plan hazırladığını söyleyen Murphy, operasyonların İran'la çatışmayı daha da uzatabileceği uyarısında bulunmuştu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Murphy'nin sağlık durumuna ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeden üzüntü duyduğunu söyledi.

Trump, "Durumu ne kadar kötü? Böyle bir haber duymak istemeyiz. Genç bir adam. Kimse böyle bir şey yaşanmasını istemez" ifadelerini kullandı.

2013 yılından bu yana ABD Senatosu'nda görev yapan Murphy'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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