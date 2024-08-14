ABD'de Orta Doğu'daki belirsizlik tedirginliği! Blinken seyahatini erteledi

ABD basını Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Orta Doğu'daki belirsizlikten dolayı bölgeye yönelik seyahatini engellediğini aktardı. Öte yandan gözler İsrail ile Hamas arasında yapılan Gazze'de ateşkes müzakerelerine çevrildi.

ABD merkezli haber sitesi Axios, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 15 Ağustos'ta yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri öncesinde planladığı Orta Doğu seyahatini "bölgedeki belirsizlik" nedeniyle ertelediğini aktardı.

TÜM GÖZLER MÜZAKERE MASASINDA

Axios haber sitesinin adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında 15 Ağustos'ta Doha ya da Kahire'de yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri öncesi dün gerçekleştirmeyi planladığı Orta Doğu seyahatini erteledi. Blinken'in seyahatinin "bölgedeki belirsizlik" nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Blinken'ın Katar, Mısır ve İsrail'i ziyaret etmeyi bekleniyordu.

HENİYYE SUİKASTI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme saldırısı nedeniyle Orta Doğu'da gerilim sürüyor.