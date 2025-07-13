ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD’nin Tennessee eyaletinde düzenlenen bir sınıf buluşması kan gölüne döndü! Chattanooga kentindeki bir rekreasyon kompleksinde düzenlenen etkinlikte silah sesleri yankılanırken dört kişi vuruldu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir sınıf buluşmasında düzenlenen silahlı saldırıda dört kişi yaralandı.

Olayın ardından saldırganın hala serbest olduğu bilgisi paylaşıldı.

SALDIRI CHATTANOOGA'DA BİR REKREASYON ALANINDA GERÇEKLEŞTİ

Chattanooga Times Free Press'in haberine göre, Cumartesi günü Chattanooga kentindeki bir rekreasyon kompleksinde sınıf buluşması sırasında ateş açıldı.

Polis henüz saldırganın kimliğini açıklamadı ancak halka yönelik bir tehdit olmadığı konusunda güvence verdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yerel kaynaklara göre, vurulan dört kişi hayati tehlike arz etmeyen yaralanmaların tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Chattanooga Polisi, çok sayıda birimle müdahalede bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Görgü tanığı Jeoff Herman, Local News 3'e "Herkes iyi vakit geçiriyordu. Sonra birdenbire her yerden silah sesleri gelmeye başladı. Küçük çocuklar, bebekler ve her şey yerdeydi. Çok kötüydü, gerçekten çok kötüydü" dedi.

Olayın yerel saatle öğleden sonra 3 sularında gerçekleştiği ve toplantıya katılanların panik içinde kaçıştığı bildirildi.

Polis, saldırının nedenini henüz açıklamadı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.