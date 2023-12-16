ABD’de skandal! Annesinin Filistin’e destek paylaşımları sebebiyle okuldan attılar

16 Aralık 2023 09:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 09:29

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’deki sivil yerleşim yerlerine yönelik haftalardır devam eden saldırıları, son günlerde yeniden şiddetlenirken Tel Aviv yönetimine koşulsuz destek veren ABD’ye kendi kamuoyunda da tepkiler dinmiyor.

ANNESİNİN PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE OKULDAN ATTILAR

Ülke genelinde neredeyse her gün çok sayıda Filistin’e destek gösterileri düzenlenirken ABD'nin Florida eyaletinde, Filistin kökenli bir lise öğrencisi hakkında annesinin sosyal medyada yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle skandal bir karar verildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Fort Lauderdale'deki Pine Crest okulunda öğrenci olan 15 yaşındaki Jad Abuhamda, ülkedeki Filistin karşıtlığından etkilenen kurbanlar arasına katıldı.

Abuhamda, aynı okulda matematik öğretmeni olarak çalışan annesi Maha Almasri'nin, sosyal medyada, İsrail'in Gazze'deki "toplu cezalandırmasını" eleştiren paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı.

Okul yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Almasri'nin sosyal medya paylaşımlarının, "nefret dolu ve kışkırtıcı" olduğu savunulurken, Almasri ise iddiaları reddederek, paylaşımlarının sadece Gazze'deki insani trajediye dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

YAŞADIĞI HAYAL KIRIKLIĞINI DİLE GETİRDİ

Lise 2. sınıf öğrencisi olan Abuhamda da 10 yıldır öğrencisi olduğu okuldan bu sebeple atılmasının, haksızlık olduğunu ve hayal kırıklığı yaşattığını vurguladı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Eğitim Bakanlığına, olayın soruşturulması çağrısında bulundu.