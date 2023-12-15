ABD'nin skandalları bitmiyor! İsrail bayrağından rahatsız olan öğrenciye dehşete düşüren tehdit

15 Aralık 2023 18:28 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 18:31

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de korkunç katliamlarını sürdüren İsrail her geçen gün saldırıların şiddetini artırıyor ve öldürülenlerin sayısı 19 bine yaklaşmış durumda. Ölenlerin çoğunu çocuklar oluşturuyor ve hayatını kaybedenlerin sayısı gittikçe artıyor. İsrail'in kanlı saldırılarından ABD en büyük desteği verdiği gibi bu desteği sürdürmeye de devam ediyor. Bu kez ABD'de, kan donduran bir olay yaşandı. Sınıfa İsrail bayrağı getiren öğretmen, bayraktan rajatsız olan öğrenciyi öyle bir tehdit etti ki, o sözleri duyanlar dehşete düştü.

ÖĞRETMENDEN ÖĞRENCİYE KAN DONDURAN TEHDİT

CNN'nin haberine göre, Georgia eyaletindeki ortaokulda 7. sınıf öğretmeni 51 yaşındaki Benjamin Reese, sınıfa İsrail bayrağı getirdi. Yahudi öğretmen Reese, "İsraillilerin (Filistinlileri) öldürmesi" nedeniyle bayraktan rahatsızlığını dile getiren 13 yaşındaki Müslüman öğrencisine hakaretler savurdu ve onu "başını kesmekle" tehdit etti.

'SENİN O KAFANI KESMELİYİM'

Olay meydana geldiğinde okulda görevli polis yetkilisince kaleme alınan rapor, 7 Aralık'ta gerçekleşen olayın görgü tanıklarının ifadelerine dayanıyor. Raporda, Reese'in söz konusu öğrenciye ağır küfürler ettiği ve "Senin o kafanı kesmeliyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

ŞAHİT DAHİ VAR

Olayın yaşandığı sırada yan sınıfta ders veren başka bir öğretmen, Reese'in öğrenciye hitaben, "Yahudi bayrağıma saygısızlık ettiği için onu arabamın arkasından (bağlayarak) sürükleyip kafasını keseceğim." dediğine şahit olduğunu aktardı.

Raporda, olayın ardından okul müdürü ve polis yetkilisiyle karşılaşan Reese'in, ilk aşamada kimseyle konuşmadığı yönünde yalan beyanda bulunduğu, daha sonra İsrail bayrağından rahatsız olduğunu söyleyen öğrencisini "antisemitik" davrandığı yönünde uyardığını ancak "ırkçı bir şey" söylemediğini savunduğu kaydedildi.

Reese'in, olayı ayrıntılarıyla anlatması istendiğinde sinirlendiği ve "kapı tutucuyu tekmelediği" ifade edilen raporda, öğretmenin polis yetkilisine "medeni haklarını kullandığını" söylediği aktarıldı.

SERBEST BIRAKRILDI

Houston bölgesi polis yetkilileri, görgü tanıklarının ifadelerinden oluşan raporu inceledi ve öğretmen Reese'i, "bir çocuğa eziyet etmek" ve "terör tehdidinde bulunmak" suçlamalarından gözaltına aldı. Yerel medya, gözaltına alınan Reese'in, 7 bin 500 dolar kefalet ödeyerek dava sonuçlanana kadar serbest kaldığını bildirdi.