ABD'de yapay zeka bakanları avladı! Marco Rubio'nun sesini taklit ederek üst düzey yetkilileri kandırdılar

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan sızan bir telgrafa göre, dolandırıcılar yapay zeka destekli yazılımla Senatör Marco Rubio’nun sesini birebir taklit edip bakanlarla, valilerle ve diplomatlarla temas kurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ele geçirilen bir telgrafına göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi davranan bir dolandırıcı, yapay zeka destekli yazılımla Rubio'nun sesini ve yazı stilini taklit ederek üst düzey hükümet yetkilileriyle iletişime geçti.

Washington Post'un aktardığına göre, bu kişi üç dışişleri bakanı, bir ABD valisi ve bir Kongre üyesi dahil en az beş isimle temasa geçti.

SAHTE SİGNAL HESABI AÇTI

Telgrafta, bu kişinin Haziran ortasında "Marco.Rubio@state.gov" adıyla sahte bir Signal hesabı açtığı ve diplomatlarla yazıştığı yer aldı.

Yetkililer bu kişinin iki kişiye sesli mesaj gönderdiğini ve bir kişiye Signal üzerinden iletişim daveti içeren kısa mesaj attığını söyledi. Bazı Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının da e-posta yoluyla taklit edildiği bilgisi yer aldı.

Saldırganın kim olduğunun bilinmediği ancak bilgi veya hesaplara erişim için güçlü isimleri kandırmaya çalıştığı yazıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLIYOR

Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ve benzer saldırıları önlemek için güvenlik önlemlerinin uygulanacağını açıkladı. FBI ise dolandırıcının kimliği veya operasyon hakkında yorum yapmayı reddetti.

Telgrafta diplomatlara, benzer taklit girişimlerini Diplomatik Güvenlik Bürosu'na bildirmeleri ve bakanlık dışındaki yetkililerden FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi.

"YAPAY ZEKA İLE KOLAY TAKLİT"

California Berkeley Üniversitesi'nden dijital adli tıp uzmanı Profesör Hany Farid, bu tür operasyonların sofistike bir aktör gerektirmediğini belirtti. Farid, "Kişinin sadece 15-20 saniyelik sesine ihtiyacınız var. Bu sesi servise yüklüyor ve istediğini söyletebiliyorsunuz" dedi. Sesli mesaj bırakmanın özellikle etkili olduğunu çünkü interaktif olmadığını vurguladı.

İLK DEĞİL

Rubio olayının yakın zamanda yaşanan diğer üst düzey yetkili taklitleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. Wall Street Journal'a göre Mayıs ayında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın telefonuna sızan bir kişi, Wiles gibi davranarak senatörleri, valileri ve iş insanlarını mesaj yağmuruna tuttu.

Başkan Donald Trump, Wiles'ı savunarak "üstesinden gelebilecek harika bir kadın" dedi. Ancak olay FBI soruşturmasına yol açtı.

Telgrafta, Trump yönetiminin yoğun kullandığı Signal uygulaması üzerinden yürütülen bu tür saldırılara dikkat çekildi.

TRUMP GÖREVDEN ALMIŞTI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Mart ayında Yemen'e yönelik saldırı planlarının yazışmalarının sızmasının ardından görevden alınmıştı.

Rubio'nun daha sonra Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak atanmasına rağmen, ABD'li yetkililerin Signal gibi uçtan uca şifreleme sağlayan uygulamaları hem kişisel hem profesyonel iletişim için kullanmaya devam ettiği ifade edildi.

Dolandırıcılığın sadece ABD'de değil, dünya genelinde yayıldığı vurgulandı. Haziran ayında Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus istihbarat ajanlarının Ukraynalı sivilleri sabotaj için işe almak amacıyla teşkilat kimliğine büründüğünü açıkladı.

Aynı ay Kanada Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi, dolandırıcıların yapay zeka destekli arama ve mesaj kampanyalarıyla üst düzey yetkilileri hedef alarak bilgi veya para çalmayı amaçladığını duyurdu.