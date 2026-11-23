ABD'nin Louisiana eyaletinde yaklaşık 95 yolcu taşıyan Amtrak treni, buldozer yüklü bir TIR'la çarpıştı. Trenin iki vagonu raydan çıkarken, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza bölgesine 12 ambulans sevk edildi.

Özetle Kaydet a- | +A

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Lafayette kentinde yolcu treni ile 18 tekerlekli bir TIR'ın çarpışması sonucu demir yolu kazası meydana geldi.

Amtrak'ın "Sunset Limited" hattında sefer yapan tren, buldozer taşıyan tırla kara yolu ile tren yolunun kesiştiği noktada çarpıştı.

ABD'de yolcu treni tırla çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı, çok sayıda yaralı var

95 YOLCU TAŞIYAN TRENİN İKİ VAGONU RAYDAN ÇIKTI

Lafayette Polis Departmanına göre kaza, yerel saatle 18.05 sıralarında Thru-Way Park Road üzerinde, kara yolu ile tren yolunun kesiştiği kontrolsüz bir geçitte meydana geldi.

Kaza sırasında yaklaşık 95 yolcunun bulunduğu trenin ilk iki vagonu çarpışmanın etkisiyle raydan çıktı.

ABD'de yolcu treni tırla çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı, çok sayıda yaralı var

OLAY YERİNE 12 AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından bölgeye 12 ambulans gönderildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığının değerlendirildiğini, ancak hastaneye sevk edilenlerin sayısının artabileceğini duyurdu.

KARAYOLUNDA TRAFİK KISITLANDI

Kaza nedeniyle US 90 East karayolunun 3000 numaralı bloğu yakınlarında bir şerit trafiğe kapatıldı. Diğer iki şeritte ulaşımın sürdüğü açıklandı.

Polis, sürücülerden kaza bölgesinden geçerken dikkatli olmalarını istedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala