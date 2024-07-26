ABD'deki başkanlık seçimi öncesinde Kamala Harris kritik eyaletler Trump'a yaklaşıyor!

ABD'deki başkanlık seçimine aylar kala yarış kızıştı. Biden'ın yerine aday olan Kamala Harris'in, kritik bölgelerde Trump'a yaklaştığı iddia edildi.

ABD Başkanı Biden'ın 9 Kasım'daki seçim öncesinde adaylıktan çekilmesinin ardından Demokratların gözdesi Kamala Harris oldu. Suikast girişimi sonrasında öne geçen Trump, Harris'in adaylığının açıklanmasıyla zorlanacağı iddia edildi.

KAMALA HARRİS ANKETLERDE OYUNU ARTIRDI

ABD'de yapılan bir ankete göre, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu kritik önemdeki "salıncak eyaletlerin" (swing states) birçoğunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris, az farkla Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın gerisinde görünüyor.

The Hill gazetesi ve Emerson College tarafından Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin eyaletlerinde 5 Kasım'da düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerine ilişkin yaptırılan anketin sonuçları paylaşıldı.

Harris anketlerin yapıldığı beş "salıncak eyaletin" dördünde Trump'ın hemen gerisinden geliyor. Bir eyalette ise iki isim eşit durumda görünüyor.

Ankette, Trump 5 puan ile Harris'e en büyük farkı Arizona'da atarken, Georgia ve Pensilvanya'da 2'şer, Michigan'da 1 puan ile Harris'in az farkla önünde ilerliyor. Wisconsin eyaletinde ise yüzde 47 ile Trump ile Harris yarışı eşit götürüyor.

Temmuz başında yapılan anketlere kıyasla Harris'in Georgia'da 5, Arizona ve Wisconsin'de 4, Michigan ve Pensilvanya'da ise 3 puanla adaylıktan çekilen Biden'a fark attığı görülüyor.

ABD'de yapılan başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

OBAMA DESTEKLEYECEĞİ İSMİ AÇIKLADI

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i 5 Kasım'daki seçimlerde desteklediğini duyurdu.

Obama, eşi Michelle Obama ile Harris'le yaptıkları ortak telefon görüşmesinin videosunu X sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski Başkan Obama, "Michelle ve ben, seni desteklemekten ve bu seçimden galip gelip Oval Ofis'e girmen için elimizden gelen her şeyi yapmaktan gurur duyacağımızı söylemek için aradık." dedi.

Michelle Obama da Harris'le gurur duyduğunu söyleyerek, bunun "tarihi bir olay" olacağını dile getirdi.

Kamala Harris de X hesabından, Obama çiftine "Sizin desteğinizi almak benim için çok önemli." diyerek, teşekkür etti.