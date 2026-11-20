The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li yetkililerin son günlerde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantılarda Donbas'ın kontrolünü Rusya'ya vermesi karşılığında Ukrayna'nın NATO üyeliğini gündeme getirdiğini öne sürdü. Görüşmelerde iki farklı barış senaryosu üzerinde durulduğu belirtildi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye yönelik diplomatik temaslarda yeni bir formül gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantılarda Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında Donbas'tan vazgeçmesi seçeneğini gündeme taşıdığı iddia edildi.

ABD'den dikkat çeken barış formülü! Ukrayna için iki seçenek masada: Donbas’ı ver, NATO’ya gir

UKRAYNA’NIN REDDETTİĞİ İDDİASI

Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın NATO üyeliğini reddettiğine işaret eden kaynaklar, buna rağmen Kushner ve Trump'ın Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu konuyu son toplantılarda sık sık dile getirdiğini aktardı.

ABD'den dikkat çeken barış formülü! Ukrayna için iki seçenek masada: Donbas’ı ver, NATO’ya gir

2 SENARYO GÜNDEMDE

Kaynaklar, bu konunun son olarak geçen hafta Dublin'de Kushner ve Witkoff'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede konuşulduğunu kaydetti.

ABD'den dikkat çeken barış formülü! Ukrayna için iki seçenek masada: Donbas’ı ver, NATO’ya gir

DONBAS KARŞILIĞINDA NATO ÜYELİĞİ

ABD'nin son dönemdeki toplantılarda 2 senaryoyu gündeme getirdiğine işaret eden kaynaklar, bunlardan ilkinin NATO üyeliği karşılığında Ukrayna'nın Donbas bölgesinin kontrolünü Ruslara vermesi olduğunu belirtti.

Kaynaklar, ikinci senaryonun ise Donbas'ın Ukrayna'nın elinde kalacağı şekilde çatışmanın durdurulması ve Ukrayna'ya ABD ve Avrupa ülkeleri ile imzalanacak bir anlaşma yoluyla Rus saldırılarına karşı güvenlik garantileri verilmesi olduğunu ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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