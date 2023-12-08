ABD’den Erdoğan-Miçotakis görüşmesine ilişkin açıklama

8 Aralık 2023 10:09 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:50

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere çok sayıda konu üzerinde ihtilafın yaşandığı Yunanistan’a resmi çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret 6 yıl aranın ardından liderler düzeyinde ilk birebir temas olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Yunan mevkidaşıyla görüştü ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Batı medyasının ilgiyle takip ettiği görüşme sıcak bir atmosferde gerçekleşti ve iki lider karşılıklı ılımlı mesajlar verdi.

Atina’da ortak düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olalım arzusundayız." dedi.

Miçotakis ise “Türkiye ile hasmane ilişkilerin sonuna vardığımıza inanıyorum’ ifadesini kullandı. Ayrıca iki ülke Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında çok sayıda anlaşmaya imza attı.

ABD’DEN AÇIKLAMA

İki liderin diyalog ve işbirliği mesajları, Yunanistan kamuoyunda büyük yankı uyandırırken ABD’den de görüşmeye dair bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında gerçekleşen görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

“ÇOK BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE KARŞILANDI”

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasındaki görüşmeyi çok büyük bir memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "ABD, Yunanistan ve Türkiye'nin bölgede barış, güvenlik ve refahın artırılması konusunda birlikte çalışması için her düzeyde ikili görüşmeleri desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.