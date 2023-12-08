Yunan bakandan Erdoğan'ı eğilerek selamladığı görüntülere açıklama geldi: İşin aslı başka çıktı

8 Aralık 2023 09:05 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 09:20

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in davetine karşılık Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yıl aradan sonra ilk kez Yunanistan'a gitti. Dünya basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini yakından takip etti. Ziyarette en çok konuşulan görüntülerden biri ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in Erdoğan'a eğilerek selam vermesi oldu. Yunan Bakanı bu hareketi ile tepkilerin odağına yerleşti.

YUNAN BAKAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Ülkesinde tepki gören Gerapetritis, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın değil Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun önünde eğildim. Bir devlet başkanına her zaman gerekli saygıyı gösteririm. Sayın Erdoğan'ı sabah havaalanında karşıladım. Görüntüler ortada." ifadelerini kullandı.

'DEVLET BAŞKANINA HER ZAMAN SAYGI GÖSTERİRİM'

EÜlkesinde tepki gösterilen Bakan Gerapetritis sessizliğini bozdu. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Gerapetritis, "Erdoğan'ın değil Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun önünde eğildim. Bir devlet başkanına her zaman gerekli saygıyı gösteririm. Sayın Erdoğan'ı sabah havaalanında karşıladım. Görüntüler ortada." dedi.

YUNAN BAKAN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Yorgos Gerapetritis'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde Erdoğan'ı selamlarken yaptığı hareketi oldukça fazla bulan sosyal medya kullanıcıları bakanı sert sözlerle eleştirdi. Gerapetritis'in danışmanları ise bu selamlamanın kendi Cumhurbaşkanları için yapıldığını söyleyerek eleştirilerin haksız olduğunu savundu.

ERDOĞAN'IN YUNANİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmî ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından resmî törenle karşılandı. Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile görüşmeye geçmeden önce yaptığı konuşmada, altı yıl aradan sonra Atina'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

'HEDEF, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK'

"5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün geniş bir bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı görüşmeler yapacaklar. Tabii hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır."