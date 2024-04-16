ABD'den İsrail'e destek açıklaması: "Korumaya devam edeceğiz!"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran'ın saldırılarından sonra İsrail'i desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Pazartesi günü Orta Doğu ve Avrupa'daki mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde İran'ın saldırılarından sonra İsrail'e desteklerini ifade etti. İran, Cumartesi günü Suriye'deki büyükelçilik binasına yönelik saldırının ardından misilleme olarak İran'a yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlattı. İnsansız hava araçlarının ve füzelerin çoğu İsrail topraklarına ulaşmadan önce düşürüldü.

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

Pentagon'a göre ABD, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı hakkında önceden bilgilendirilmedi ve Tahran ile bir çatışma arayışı içinde olmadı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise İran'ın saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı.

Austin Pazartesi günü ayrı ayrı Bahreyn veliaht prensi ve başbakanı Salman bin Hamad Al-Khalifa, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohamed Al Attiyah ile görüşmeler yaptı.

Pentagon'a göre Austin, bu görüşmelerde İran'ın saldırılarını kınadı ve Washington'un çatışmayı tırmandırma arayışında olmadığını ifade etti.

"İSRAİL'İ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pentagon'a göre Austin, mevkidaşlarına "ABD çatışma aramazken, İsrail'i ve ABD personelini savunmaya devam edeceğiz" dedi. Pentagon'a göre Gallant ile yaptığı görüşmede, İsrail'in savunmasına destek ifade etti ve "bölgesel istikrarın stratejik hedefini yeniden teyit etti." "Pentagon sözcüsü Pazartesi günü daha önce basın mensuplarına İsrail'in İran'a karşı misilleme yapma kararının İsrail'in kararı olduğunu belirtti.

İsrail-İran gerilimi, Gazze savaşına kök salmış şiddetin bölgede daha da yayıldığı endişelerini artırdı. Gazze'deki savaşın 7 Ekim'de başlamasından bu yana, İsrail ile İran yanlısı gruplar arasında Lübnan, Suriye, Yemen ve Irak'ta çatışmalar yaşandı.