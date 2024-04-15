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ABD'den itiraf geldi! "İran bize saldırı haberini verdi"

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
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Eğitim Haberleri  / Ajanslar

İran'ın tarihinde ilk defa İsrail'i açık hedef almasının ardından saldırıya yönelik çarpıcı bir detay ortaya çıktı. ABD, İran'ın kendilerine önceden İsrail'e saldıracaklarını fakat zaman belirtmediklerini itiraf etti.

İsrail'in Gazze saldırıları sonrası Orta Doğu'da yeni bir savaş kapıya dayandı. İran'ın Şamda'ki konsolosluğuna saldırı düzenleyen İsrail'e misilleme geldi. İran, 13 Nisan gecesi 100'lerce füze ve SİHA'larla İsrail topraklarını hedef aldı. İki ülkenin karşılıklı saldırılarına yönelik ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

ABD: SALDIRIDAN HABERİMİZ VARDI

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılar sonrası ABD'den açıklama geldi. İran'ın kendilerine önceden saldırıya ilişkin bilgi paylaştıkları fakat herhangi bir tarih vermediklerini belirten ABD yönetimi, iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması gereğine işaret etti.

ABD'den itiraf geldi!

İSRAİL: KARŞILIK VERMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “İsrail’in topraklarına balistik füze atılmasını karşılıksız bırakmayacağını ve İran’ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını" ifade etti.

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İRAN'DAN JET CEVAP

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına ilişkin, "İran, bölgede gerilimin tırmanmasını istemiyor ancak İsrail rejimi macera ararsa bir sonraki tepkimiz süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı olacaktır" açıklamasında bulundu.

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NE OLDU?

İsrail, 1 Nisan tarihinde İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenleyerek İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölümüne yol açtı. 

Saldırıya misilleme ile karşılık vereceğini duyuran İsrail, 13 Nisan tarihinde İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatarak bazı askeri hedefleri vurdu. 

İsrail, saldırıların çoğunu hava savunma sistemleriyle bastırırken, bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti.

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Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Ajanslar
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